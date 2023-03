Juror Red Bull Doodle Art: „Wystarczy zacząć!”

, a Patryk wraz z innymi jurorami będzie musiał zdecydować, czy to właśnie ona jest najlepszą w Polsce, i czy to właśnie my będziemy mogli zaprezentować ją podczas

, albo dodać ją potem podczas zgłoszenia), długopis lub ołówek i narysować to, co akurat przychodzi nam do głowy. Następnie trzeba