„Najlepsze jest to zatracanie się w rysowaniu”

. Pamiętasz swoją taką pierwszą pracę? Kiedy i co to było?

Ciężko mi stwierdzić, czy od początku był to ten magiczny talent, raczej powiedziałabym upór. Kochałam zatracać się w tym rysowanym świecie, odkąd pamiętam i nigdy nie przestałam. Zawsze miałam jednak potrzebę pokazywania moich „bazgrołów” znajomym, którzy bardzo mnie wspierali i namawiali do dalszego rozwijania się w tym kierunku.

Ciężko mi stwierdzić, czy od początku był to ten magiczny talent, raczej powiedziałabym upór. Kochałam zatracać się w tym rysowanym świecie, odkąd pamiętam i nigdy nie przestałam. Zawsze miałam jednak potrzebę pokazywania moich „bazgrołów” znajomym, którzy bardzo mnie wspierali i namawiali do dalszego rozwijania się w tym kierunku.

Ciężko mi stwierdzić, czy od początku był to ten magiczny talent, raczej powiedziałabym upór. Kochałam zatracać się w tym rysowanym świecie, odkąd pamiętam i nigdy nie przestałam. Zawsze miałam jednak potrzebę pokazywania moich „bazgrołów” znajomym, którzy bardzo mnie wspierali i namawiali do dalszego rozwijania się w tym kierunku.

Pierwsze takie myśli zakiełkowały, kiedy kończyłam liceum. Zaraz po maturze zaczęłam marzyć o studiach artystycznych, mimo że uczęszczałam do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Po maturze rozpoczęłam studia biologiczne, jednak wciąż każdą wolną chwilę spędzałam na rysowaniu. Kończąc ten kierunek podjęłam decyzję, że muszę zrobić wszystko, żeby realizować swoje marzenia i móc żyć ze swojej pasji. Choć wtedy wydawało się to takie nierealne.

Pierwsze takie myśli zakiełkowały, kiedy kończyłam liceum. Zaraz po maturze zaczęłam marzyć o studiach artystycznych, mimo że uczęszczałam do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Po maturze rozpoczęłam studia biologiczne, jednak wciąż każdą wolną chwilę spędzałam na rysowaniu. Kończąc ten kierunek podjęłam decyzję, że muszę zrobić wszystko, żeby realizować swoje marzenia i móc żyć ze swojej pasji. Choć wtedy wydawało się to takie nierealne.

Pierwsze takie myśli zakiełkowały, kiedy kończyłam liceum. Zaraz po maturze zaczęłam marzyć o studiach artystycznych, mimo że uczęszczałam do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Po maturze rozpoczęłam studia biologiczne, jednak wciąż każdą wolną chwilę spędzałam na rysowaniu. Kończąc ten kierunek podjęłam decyzję, że muszę zrobić wszystko, żeby realizować swoje marzenia i móc żyć ze swojej pasji. Choć wtedy wydawało się to takie nierealne.

Zdecydowanie się z tym nie zgadzam. Jeśli ktoś kocha to robić, to będzie rysował i nieustannie się doskonalił. Jeżeli ktoś tego nie czuje – odkłada ołówek i za nim nie tęskni. Uważam, że ciężką pracą i praktyką można osiągnąć zdecydowanie więcej, niż polegając wyłącznie na talencie.

Zdecydowanie się z tym nie zgadzam. Jeśli ktoś kocha to robić, to będzie rysował i nieustannie się doskonalił. Jeżeli ktoś tego nie czuje – odkłada ołówek i za nim nie tęskni. Uważam, że ciężką pracą i praktyką można osiągnąć zdecydowanie więcej, niż polegając wyłącznie na talencie.

Zdecydowanie się z tym nie zgadzam. Jeśli ktoś kocha to robić, to będzie rysował i nieustannie się doskonalił. Jeżeli ktoś tego nie czuje – odkłada ołówek i za nim nie tęskni. Uważam, że ciężką pracą i praktyką można osiągnąć zdecydowanie więcej, niż polegając wyłącznie na talencie.

Jednych uspokaja, innym pozwala wyrazić to, co siedzi w środku. Dla ciebie co jest najlepsze w rysowaniu?

Jednych uspokaja, innym pozwala wyrazić to, co siedzi w środku. Dla ciebie co jest najlepsze w rysowaniu?

Jednych uspokaja, innym pozwala wyrazić to, co siedzi w środku. Dla ciebie co jest najlepsze w rysowaniu?

Dla mnie najlepsze jest to zatracanie się w rysowaniu. Wyrażanie swojej wrażliwości, myśli, choć nie zawsze robię to w pełni świadomie. Czasami w głowie zakiełkuje pomysł, który nie daje mi spokoju i muszę go przenieść na kartkę. Mogę więc przyznać, że rysowanie również mnie uspokaja. Mam wrażenie, że jestem wręcz uzależniona od rysowania i przy każdej nowej pracy czuję ogromną fascynację całym procesem przenoszenia mojej wizji na kartkę papieru.

Dla mnie najlepsze jest to zatracanie się w rysowaniu. Wyrażanie swojej wrażliwości, myśli, choć nie zawsze robię to w pełni świadomie. Czasami w głowie zakiełkuje pomysł, który nie daje mi spokoju i muszę go przenieść na kartkę. Mogę więc przyznać, że rysowanie również mnie uspokaja. Mam wrażenie, że jestem wręcz uzależniona od rysowania i przy każdej nowej pracy czuję ogromną fascynację całym procesem przenoszenia mojej wizji na kartkę papieru.

Dla mnie najlepsze jest to zatracanie się w rysowaniu. Wyrażanie swojej wrażliwości, myśli, choć nie zawsze robię to w pełni świadomie. Czasami w głowie zakiełkuje pomysł, który nie daje mi spokoju i muszę go przenieść na kartkę. Mogę więc przyznać, że rysowanie również mnie uspokaja. Mam wrażenie, że jestem wręcz uzależniona od rysowania i przy każdej nowej pracy czuję ogromną fascynację całym procesem przenoszenia mojej wizji na kartkę papieru.

Kiedy już zaczynasz, co jest u ciebie pierwszym krokiem do powstania rysunku?

Kiedy już zaczynasz, co jest u ciebie pierwszym krokiem do powstania rysunku?

Kiedy już zaczynasz, co jest u ciebie pierwszym krokiem do powstania rysunku?

Kiedyś zaczynałam od detalu, od postawienia kropki w przypadkowym miejscu, nie mogłam przewidzieć, co finalnie powstanie. Teraz większą wagę przykładam do szkicu, dzięki czemu na końcu jest mniej rozczarowań. Cały proces jest jak układanie puzzli, fragment po fragmencie buduję całą kompozycję.

Kiedyś zaczynałam od detalu, od postawienia kropki w przypadkowym miejscu, nie mogłam przewidzieć, co finalnie powstanie. Teraz większą wagę przykładam do szkicu, dzięki czemu na końcu jest mniej rozczarowań. Cały proces jest jak układanie puzzli, fragment po fragmencie buduję całą kompozycję.

Kiedyś zaczynałam od detalu, od postawienia kropki w przypadkowym miejscu, nie mogłam przewidzieć, co finalnie powstanie. Teraz większą wagę przykładam do szkicu, dzięki czemu na końcu jest mniej rozczarowań. Cały proces jest jak układanie puzzli, fragment po fragmencie buduję całą kompozycję.

pozwoliłam sobie na swobodną improwizację. To było dla mnie bardzo odprężające i niesamowite uczucie. Zazwyczaj jednak pomysły kiełkują w mojej głowie i domagają się uwolnienia. Najczęściej nachodzą mnie podczas pracy nad innym projektem, przy wykonywaniu zwykłych codziennych czynności lub, co gorsza, kiedy zasypiam.