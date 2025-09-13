Mistrz Drift Masters 2025 uConorowany. Paweł Korpuliński drugi w finale

Najgorętsza walka o mistrzostwo Drift Masters w historii
Finał Drift Masters 2025 na PGE Narodowym w Warszawie zapowiadał się niebywale emocjonująco. Przed ostatnią rundą sezonu w walce o tytuł było dwóch kierowców – Conor Shanahan i Piotr Więcek. I obaj zaczynali zawody na PGE Narodowym z identycznym dorobkiem w generalce – 390 punktów. Jasne było, że którykolwiek z nich zajdzie dalej, ten zgarnie puchar. Pewne było też to, że losy tytułu rozstrzygną się najpóźniej w Top 8. Drabinka miała – oczywiście pod warunkiem pokonania rywali na wcześniejszych etapach zawodów – zestawić ich w bezpośrednim pojedynku właśnie w najlepszej ósemce. Wielu kibiców liczyło na bezpośrednią potyczkę o mistrzostwo. Ale los napisał zupełnie inny scenariusz…
Awaria eliminuje Więcka
Wszystko zaczęło się zgodnie z planem. Więcek jechał świetnie przed Espenem Rohde i… nagle, tuż przed metą, bogowie driftu jakby go opuścili! “Byłem na samym końcu trasy – zabrakło 15 metrów – gdy silnik zgasł. Nie zostało mi nic innego, tylko próbować odpalić go i wrócić do pojedynku, z nadzieją, że może mój przeciwnik popełni jakiś błąd w drugim przejeździe. Ale jedyne, co mogłem robić, to wciskać guzik startera. Auto totalnie nie reagowało. Dziwna sprawa, ponieważ mieliśmy ciśnienie oleju, mieliśmy prąd. Wszystko tak jakby działało, ale nie silnik” – mówił na gorąco Piotr Więcek. I od razu pogratulował rywalowi mistrzostwa. “Wielkie gratulacje dla Conora Shanahana. Świetny sezon, świetna jazda we wszystkich rundach. Też zmagał się z problemami technicznymi. Mimo to dowoził to wszystko do końca. W pełni zasłużony tytuł” – podkreślił Więcek, który przegrał walkę o mistrzostwo, ale nikt nie był już w stanie odebrać mu statusu drugiego najlepszego kierowcy w sezonie 2025 prawdopodobnie najlepszej ligi driftingowej na świecie.
Piotr Więcek
Piotr Więcek
Conor Shanahan zgarnia wszystko
Odpadnięcie Więcka w Top 32 gwarantowało Shanahanowi tytuł nawet bez dalszej jazdy, ale Irlandczyk nie po to przyjechał do Warszawy, żeby oglądać się na innych. Chciał udowodnić, że nie potrzebuje problemów technicznych u rywali, by zostać mistrzem. I udowodnił, odsyłając do parku maszyn kolejnych kierowców.
Conor Shanahan wygrywa Drift Masters Grand Finale 2025
Zobacz finałowy pojedynek Conora Shanahana z Pawłem Korpulińskim podczas ostatniego przystanku serii Drift Masters w sezonie 2025 w Warszawie.
Najpierw pokonał Matta Fielda, na co dzień zawodnika amerykańskiej Formula Drift, później obrońcę tytułu Lauriego Heinonena oraz Espena Rohde, by w walce o finał zmierzyć się z rodakiem Jamesem Deane’em. Na drodze do zwycięzca stał już tylko jeden kierowca, Polak – Paweł Korpuliński.
Korpuliński nie był w ten weekend łatwym zawodnikiem dla nikogo. Jego precyzyjna jazda z przodu i odwaga w pościgach za rywalami imponowały i sędziom, i kibicom. Podobnie było w potyczce z Irlandczykiem. I kiedy wydawało się, że Polak wygra zawody przed własną publicznością, sędziowie zdecydowali o dogrywce (choć niejednogłośnie, bo jeden z trzech oceniających wskazał na Korpulińskiego).
Paweł Korpuliński vs. Naoki Nakamura - półfinał
Rewelacyjny występ Pawła Korpulińskiego na PGE Narodowym podczas Red Bull Drift Masters Grand Finale. Polak zajął drugie miejsce.
Ostatecznie drugą szansę lepiej wykorzystał Shanahan i to on został zwycięzcą Red Bull Drift Masters Grand Finale, okraszając mistrzostwo wygraną w finałowej rundzie sezonu 2025. Tym samym powtórzył rezultat z 2023 roku, kiedy również jednego wieczora zdobył mistrzostwo i wygrał zawody na PGE Narodowym. A Paweł Korpuliński poprawił wynik z tego samego wydarzenia – dwa lata temu był trzeci, teraz skończył rywalizację na drugiej lokacie.
Wyścig Legend dla Ekströma
W przerwie zmagań drifterów odbył się też dodatkowy show – Wyścig Legend, w którym triumfował Szwed Mattias Ekström (przeczytaj relację).