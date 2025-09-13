Mistrz Drift Masters 2025 uConorowany. Paweł Korpuliński drugi w finale

Wszystko zaczęło się zgodnie z planem. Więcek jechał świetnie przed Espenem Rohde i… nagle, tuż przed metą, bogowie driftu jakby go opuścili! “Byłem na samym końcu trasy – zabrakło 15 metrów – gdy silnik zgasł. Nie zostało mi nic innego, tylko próbować odpalić go i wrócić do pojedynku, z nadzieją, że może mój przeciwnik popełni jakiś błąd w drugim przejeździe. Ale jedyne, co mogłem robić, to wciskać guzik startera. Auto totalnie nie reagowało. Dziwna sprawa, ponieważ mieliśmy ciśnienie oleju, mieliśmy prąd. Wszystko tak jakby działało, ale nie silnik” – mówił na gorąco Piotr Więcek. I od razu pogratulował rywalowi mistrzostwa. “Wielkie gratulacje dla Conora Shanahana. Świetny sezon, świetna jazda we wszystkich rundach. Też zmagał się z problemami technicznymi. Mimo to dowoził to wszystko do końca. W pełni zasłużony tytuł” – podkreślił Więcek , który przegrał walkę o mistrzostwo, ale nikt nie był już w stanie odebrać mu statusu drugiego najlepszego kierowcy w sezonie 2025 prawdopodobnie najlepszej ligi driftingowej na świecie.