Red Bull Drift Masters Grand Finale 2025 - to po prostu trzeba zobaczyć!

1. Doświadczysz największych zawodów driftingowych na świecie

Kiedy w 2023 roku Drift Masters po raz pierwszy przyjechało na PGE Narodowy , o wydarzeniu usłyszał cały świat. Profesjonalne zawody driftingowe zorganizowane na środku stadionu przed ponad 50-tysięczną publicznością to coś, czego nie zrobił nikt wcześniej. Dla fanów driftingu – zwłaszcza tych, którzy towarzyszą mu od czasów, kiedy zawody były organizowane na podupadających torach, jedynymi kibicami byli koledzy i dziewczyny kierowców, a przejazdy kręciło się kamerami przyklejonymi do auta na taśmę – to było jak sen. Ale to wydarzyło się naprawdę. I w tym roku powtórzy się już po raz trzeci. Finał Drift Masters na PGE Narodowym stał się marką samą w sobie. W piątek i sobotę 12 i 13 września Warszawa znowu stanie się światową stolicą driftu i ściągną do niej pasjonaci latania bokiem z całego świata. To będzie wielkie święto driftingu i motorsportu!

1 min Red Bull Drift Masters Grand Finale 2025 - będzie się działo! Adam Małysz, Carlos Sainz, David Coulthard, Tadek Błażusiak i inni zmierzą za kierownicami buggy w specjalnym show podczas Red Bull Drift Masters Grand Finale. Kup bilety już dziś!

2. Budują tor specjalnie dla Ciebie i innych kibiców

Wiesz, jak wygląda płyta PGE Narodowego przed Red Bull Drift Masters Grand Finale? To po prostu betonowy plac. A wiesz, jak będzie wyglądała po Red Bull Drift Masters Grand Finale? Znowu będzie betonowym placem. Ale najlepsi drifterzy potrzebują toru z prawdziwego zdarzenia. I dostaną go. Organizatorzy Drift Masters ponownie zbudują w środku PGE Narodowego asfaltową nitkę stworzoną do jazdy bokiem na najwyższym poziomie, która zniknie bez śladu tuż po zawodach. Tor jak dżinn? Żadna oficjalna seria driftingowa na świecie nie organizuje zawodów z tak wielkim rozmachem!

53 tys. widzów oglądało finał sezonu Drift Masters 2023 na PGE Narodowym © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

3. Będziesz miał ekstremalne przejazdy podane jak na tacy

Finał Drift Masters na PGE Narodowym tworzy fantastyczne warunki do obserwowania zmagań najlepszych kierowców driftingowych. Otoczona betonowymi bandami trasa przypominająca ósemkę wymaga jazdy z neurochirurgiczną precyzją. A betonowe bandy karcą zawodników za nawet najmniejszy błąd. Ale, co najważniejsze, ten tor sprzyja temu, co jest solą driftingu – emocjonującym przejazdom drzwi w drzwi. “Jest tak zaprojektowana, żeby sprzyjała płynnym przejazdom” – mówi o trasie w Warszawie wicelider generalki Drift Masters Piotr Więcek . “A jeśli liderowi dobrze się jedzie, to łatwiej o wyrównane pojedynki. Mam nadzieję, że w tym roku już od Top 32 będziemy mieli same bliskie pary. Tego się spodziewam i tego wszystkim życzę”. A Ty możesz mieć na to świetny widok z trybun. Red Bull Drift Masters Grand Finale jest doskonałą okazją, by zobaczyć drifting na żywo. Lepszych zawodów po prostu nie ma. To motorsportowy odpowiednik finału mundialu.

Piotr Więcek w jednym z pojedynków Drift Masters na PGE Narodowym © Red Bull Content Pool Drift Masters w Warszawie © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

4. Zobaczysz pokaz możliwości Polaków

Gdzie odbywają się największe zawody driftingowe na świecie? W Polsce. Skąd pochodzi prawdopodobnie najmocniejsza liga driftingowa na planecie? Z Polski. Kto jest jej najbardziej utytułowanym kierowcą i aktualnym wiceliderem klasyfikacji generalnej? Polak (Piotr Więcek)! Red Bull Drift Masters Grand Finale będzie (kolejnym) dowodem, jak wiele znaczy Polska na driftingowej mapie świata. Zawody na PGE Narodowym mogą, a nawet powinny być powodem do dumy dla fanów sportów motorowych (i nie tylko ich) mieszkających nad Wisłą.

Piotr Więcek © Red Bull Content Pool Finał sezonu 2024 Drift Masters w Warszawie © Red Bull Content Pool

5. Czeka Cię emocjonująca walka Piotra Więcka z Conorem Shanahanem o tytuł

Dla Polaków finał Drift Masters 2025 będzie wyjątkowy z jeszcze jednego powodu – lokalni fani będą mogli kibicować rodakowi na ostatniej prostej walki o mistrzowski tytuł. I to już szósty w karierze. Przed finałem Piotr Więcek traci do lidera generalki Conora Shanahana tylko osiem punktów. Tę różnicę – przynajmniej matematycznie – może zniwelować jeszcze w kwalifikacjach. Ale wszystko rozstrzygnie się w trakcie zawodów. A być może dopiero w finałowym pojedynku… To oznacza, że finał Drift Masters 2025 będzie niezwykle emocjonujący. Sam Więcek podchodzi jednak do tych zawodów z chłodną głową. “To jest po prostu kolejna runda. Czy mam osiem punktów górki, czy osiem punktów w plecy – to nic nie zmienia. Nie mam żadnej specjalnej strategii. Muszę przygotować się jak najlepiej na treningach, przejechać kwalifikacje i – jak się wszystko dobrze poukłada – pojechać zawody” – mówi o swoim nastawieniu jeden z najlepszych kierowców driftingowych na świecie.

Conor Shanahan i Piotr Więcek © Red Bull Conent Pool

6. Możesz kibicować mocnej reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w Red Bull Drift Masters Grand Finale będzie naturalnie dużo większa. Zawodów nie może odpuścić Paweł Korpuliński – jak dotąd jedyny polski drifter, który stanął na podium rundy Drift Masters na PGE Narodowym. Korpuliński ma papiery, żeby powtórzyć albo nawet poprawić ten wynik. Lubi techniczne tory i w tym sezonie trzyma wysoką formę. Jest drugim najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w tabeli, w której obecnie zajmuje szóste miejsce. “Start w tych zawodach to niezwykłe uczucie, trudne do opisania. Siła, jaką ma ponad 50 tysięcy dopingujących kibiców, jest niesamowita. To zapiera dech w piersiach. Myślę, że żaden kierowca, który tutaj przyjedzie, nigdzie indziej się z czymś takim nie spotkał” – mówi Paweł Korpuliński. “Fakt, że byłem już tutaj na podium, mocno mnie motywuje. To dla mnie gigantyczne osiągnięcie, które mnie napędza. Z drugiej strony buduje też pewną presję, bo chcę znowu zaprezentować się z jak najlepszej strony. To jednak naturalne, że tak wielkim wydarzeniom towarzyszą emocje” – dodaje Korpuliński.

Na liście startowej nie zabraknie też pozostałych kierowców reprezentujących biało-czerwone barwy, którzy w tym roku regularnie startowali w Drift Masters. Mowa o Kubie Przygońskim , Dawidzie Sposobie i Kubie Królu . Do rywalizacji dłuższej przerwie wraca też Adam Rubik Zalewski . “To był dla mnie ciężki sezon pod względem budżetowym. Dlatego go odpuściłem, ale to też dało mi szansę, żeby nieco się odciąć i odpocząć – psychicznie i fizycznie. Cieszę się, że wracam właśnie przed Warszawą, że znowu spotkam się z fanami i będą mógł być częścią tego niesamowitego widowiska. Na pewno będzie grubo i ciekawie” – mówi popularny Rubik.

A to nie koniec Polaków na liście startowej. Gościnnie z dzikimi kartami wystartują wicelider klasyfikacji generalnej Driftingowych Mistrzostw Polski Łukasz Tasiemski oraz Bartosz Ostałowski , czyli jedyny kierowca driftingowy na globie, który prowadzi samochód… stopami!

1 min Zobacz nową Toyotę GR86 Kuby Przygońskiego na sezon 2025 Kuba Przygoński zaprezentował swoje auto na sezon 2025 w niecodzienny sposób, zobacz, jak Toyota GR86 w nowym malowaniu poradziła sobie na "ślimaku" na parkingu galerii handlowej "Posnania".

7. Zaprezentują się przed Tobą topowi drifterzy z całego świata…

Czym byłyby największe zawody driftingowe na świecie, bez gwiazd z całego świata? Do Warszawy ściągają największe driftingowe nazwiska z różnych zakątków globu. W rywalizacji tradycyjnie zobaczymy Jamesa Deane’a , według wielu najlepszego driftera na planecie, który jeszcze ocieka szampanem po zdobyciu piątego tytułu (to absolutny rekord) mistrza prestiżowej amerykańskiej serii Formula Drift (FD) . Razem z nim przejdzie cała ekipa Irlandczyków, w tym oczywiście bracia Jack i Conor Shanahanowie . Będzie wielu Finów – obrońca tytułu Lauri Heinonen , Juha Rintanen czy Mika Keski-Korpi . Jadą też Norwegowie Tor Arne Kvia i Orjan Nilsen .

Nie zabraknie kierowców z innych kontynentów. Do Warszawy z dzikimi kartami wybiera się aż trzech Amerykanów, którzy na co dzień pojedynkują się z Deane’em w FD – to Amanda Sorensen , Adam LZ i Matt Field . Powiększy się też grono Japończyków – do Naokiego Nakamury, który rywalizował przez cały sezon, dołączy bardzo utalentowany 15-latek Hiroya Minowa . A Brazylię będzie reprezentował João Barion , również zawodnik Formula Drift. “Bardzo fajnie, że mamy na liście startowej więcej nowych osób, zwłaszcza ze Stanów. Myślę, że to podnosi poziom rywalizacji w Drift Masters. Uczymy się od nich, oni uczą się od nas. Taka wymiana doświadczeń jest moim zdaniem bardzo cenna. Tym bardziej, że kierowcy z Formula Drift to osoby bardzo otwarte” – zauważa Adam Zalewski.

Bracia Shanahanowie - Drift Masters 2023 na PGE Nardowym © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Podium sezonu Drift Masters 2023 na PGE Nardowym © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Dzikie karty w Red Bull Drift Masters Grand Finale 2025:

Amanda Sorensen (🇺🇸 USA)

Hiroya Minowa (🇯🇵 Japonia)

Matt Field (🇺🇸 USA)

Edward Alexander Husa (🇳🇴 Norwegia)

Adam LZ (🇺🇸 USA)

João Barion (🇧🇷 Brazylia)

Łukasz Tasiemski (🇵🇱 Polska)

Oleksii Holovnia (🇺🇦 Ukraina)

Bartosz Ostałowski (🇵🇱 Polska)

Konstantyn Schurenko (🇺🇦 Ukraina)

Alan Hynes (🇮🇪 Irlandia)

Teemu Asunmaa (🇫🇮 Finlandia)

Mads Andreasen (Dania 🇩🇰)

8. …i ich wyjątkowe auta

Topowi kierowcy zabiorą ze sobą topowe torowe zabawki do latania bokiem. W trakcie Red Bull Drift Masters Grand Finale każdy fan miłośnik znajdzie coś dla siebie. Fani współczesnej motoryzacji będą mogli podziwiać Toyotę GR Suprę Piotra Więcka, Forda Mustanga RTR Jamesa Deane’a czy Toyotę GR86 Kuby Przygońskiego. A miłośnicy klasyków z pewnością zerkną przychylnym okiem na Nissana S13 Lauriego Heinonena czy Toyoty Soarer Orjana Nilsena i Chaser Jarkko Jylhi. Będzie też coś dla fanów… diesli! Mowa oczywiście o Mercedesie S203.5 Teemu Peltoli.

Drift Masters 2023 na PGE Nardowym © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

9. Czekają na Ciebie dodatkowe atrakcje

Red Bull Drift Masters Grand Finale to nie tylko zmagania drifterów. To też moc dodatkowych atrakcji dla fanów motoryzacji. Organizatorom bardzo zależy na tym, by z każdą edycją wyznaczać nowe standardy. “To już trzecie zawody Drift Masters na PGE Narodowym. Wyciągamy wnioski z poprzednich edycji, słuchamy próśb kibiców i chcemy sprawić, że ten finał będzie nawet lepszy od poprzednich. Zwiększamy liczbę punktów gastronomicznych z różnorodnym jedzeniem – będziemy mieć sześć dodatkowych food trucków, otwieramy Sports Bar, będzie też dodatkowa oferta dla wegetarian. Zapewnimy dodatkowe atrakcje na trybunach i w otoczeniu stadionu – konkursy, wystawy supersamochodów, strefy chilloutu. Praktycznie cała zewnętrzna promenada jest już zajęta. Oczywiście najważniejszą z dodatkowych atrakcji jest Wyścig Legend organizowany razem z marką Red Bull, która w tym roku stała się sponsorem tytularnym tej rundy. We współpracy z Red Bullem sprowadzamy na PGE Narodowy osiem gwiazd dużego kalibru (to Carlos Sainz, Adam Małysz, Tadeusz Błażusiak, Mattias Ekström, Michał Kościuszko, Timmy Hansen, i Johan Kristoffersson), które będą się ścigać w pojazdach buggy. Wiemy, że to dość długie wydarzenie, dlatego chcemy zapewnić fanom jak najwięcej atrakcji” – mówi Arkadiusz Dudko , wiceprezes zarządu Drift Masters.

“Ale oczywiście najważniejszy jest drifting i ukoronowanie mistrza Drift Masters 2025. A sytuacja w generalce jest w tym roku niezwykle emocjonująca. Kierowców na czele tabeli – Conora Shanahana i Piotra Więcka – dzieli tylko osiem punktów. Polscy kibice mają więc wyjątkową szansę kibicować rodakowi w walce o kolejny tytuł. Zachęcamy wszystkich do przyjścia na PGE Narodowy!” – dodaje.

Red Bull Drift Masters Grand Finale + Wyścig Legend © Red Bull Polska

10. Zobaczysz pierwszy w historii Wyścig Legend

Wspomniany wcześniej Wyścig Legend również zapowiada się oszałamiająco. To dodatkowe show, które jest totalną nowością, wystartuje w sobotę 13 września godz. 18:00 – w przerwie między Top 32 i Top 16 zawodów Drift Masters. W jego ramach znani kierowcy rajdowi, wyścigowi i motocyklowi – w tym Adam Małysz, Tadeusz Błażusiak czy Carlos Sainz – będą ścigali się na środku stadionu za kierownicą samochodów buggy Polaris RZR Pro R Sport. Na torze znajdą się dwie beczki i skocznia, a zadaniem uczestników będzie pokonanie trasy w jak najkrótszym czasie. Kierowcy wystartują z przeciwległych krańców toru i będą rywalizowali w parach w wyścigu na dochodzenie. Wszystko rozegra się w formacie play-off – kto w danym pojedynku wykręci lepszy czas, ten przejdzie dalej. A jeśli goniący zbliży się do rywala na 15 metrów, to wygra od razu. Dzień wcześniej (w piątek o godz. 20:30) odbędą się kwalifikacje, które zadecydują, w jakich parach kierowcy zameldują się na torze. W nich uczestnicy będą jechać solo. I je również będzie można zobaczyć na żywo z trybun PGE Narodowego.

Uczestnicy Wyścigu Legend:

Carlos Sainz 🇪🇸

David Coulthard 🇬🇧

Adam Małysz 🇵🇱

Tadeusz Błażusiak 🇵🇱

Mattias Ekström 🇸🇪

Michał Kościuszko 🇵🇱

Timmy Hansen 🇸🇪

Johan Kristoffersson 🇸🇪

11. Zamykanie dachu i polewanie toru nie jest w planach

Pogoda bywa nieprzewidywalna, więc niczego nie możemy być pewni. Ale wiele wskazuje na to, że tegoroczne zawody znowu odbędą się przy otwartym dachu, a polewanie toru nie będzie konieczne. “Optymistycznie patrzymy na pogodę. Jeśli prognozy przed zawodami nie będą przewidywały jakiejś nawałnicy, to dach będzie otwarty. Niewielki deszcz nie jest dla nas problemem. W zeszłym roku musieliśmy zamknąć dach, bo do Warszawy zbliżała się burza i w Top 8 w padoku było 10–15 centymetrów wody. Gdybyśmy go nie zamknęli, to musielibyśmy przerwać imprezę. A zamknięcie dachu wymuszało zraszanie toru, bo inaczej w środku obiektu nagromadziłoby się zbyt dużo dymu. W tym roku liczymy na zawody pod otwartym niebem. Mamy też więcej wentylatorów, które będą odprowadzały dym” – mówi Arkadiusz Dudko.

Drift Masters 2023 na PGE Nardowym © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Transmisja na żywo w Red Bull TV

Jeśli w sobotę 13 września nie możesz być na PGE Narodowym ciałem, to możesz się tam przenieść chociaż duchem. Zawody standardowo obejrzysz na żywo przez internet w Red Bull TV . Polski komentarz prosto z areny dostarczą dziennikarz driftingowy RedBull.com Kacper Nowogrodzki oraz doświadczony kierowca, wicemistrz Polski w drifcie z 2017 roku i konstruktor samochodów do latania bokiem Marek Wartałowicz . Wyścig Legend oraz rundę Top16 będzie można zobaczyć też na antenie Eurosport Polska .

Harmonogram Red Bull Drift Masters Grand Finale 2025

Kwalifikacje: Piątek 12 września 16:00 ( transmisja na YouTubie Drift Masters )

Zawody: Sobota 13 września 14:45 ( transmisja z polskim komentarzem w Red Bull TV - całość, Eurosport - Top 16 i Wyścig Legend)

Harmonogram zawodów

Piątek 12.09

08:30 - 10:00 – Trening Grupa A

10:00 - 11:30 – Trening Grupa B

11:30 – 12:00 – Przerwa techniczna

12:00 - 13:00 – Trening Grupa A

13:00 - 14:00 – Trening Grupa B

14:00 – 16:00 – Przerwa techniczna

14:00 - Otwarcie bram dla publiczności

14:15 – 15:15 Otwarcie Parku Maszyn - I slot biletów

16:00 – 19:30 – DM Kwalifikacje

19:30 – 20:15 – DM Kwalifikacje Showdown

20:30 – 21:00 Wyścig Legend - kwalifikacje

21:00 – 22:00 Otwarcie Parku Maszyn - II slot biletów

22:00 - koniec imprezy masowej

Sobota 13.09

10:30 - 11:00 Briefing kierowców TOP32

11:30 - 13:00 – Trening zawodników TOP32

13:00 - 15:00 – Przerwa techniczna

13:00 - Otwarcie bram dla publiczności

13:15 – 14:15 Otwarcie Parku Maszyn - III slot biletów

15:00 - 17:00 – Bitwy TOP 32

17:00 - 18:00 – Przerwa techniczna

17:15 - 18:00 - Otwarcie Parku Maszyn - IV slot biletów

18:00 – 18:30 – Wyścig Legend - finały

18:30 – 19:00 - Prezentacja zawodników Top16

19:00 - 20:00 – Bitwy TOP 16

20:00 - 21:00 – Bitwy TOP 8

21:15 – Ceremonia Podium rundy finałowej + Ceremonia Sezonu 2025

22:30 - Koniec imprezy masowej