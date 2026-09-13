Paweł Korpuliński mistrzem Drift Masters! Bolidy F1 Red Bulla zrobiły show

Dlatego warto obejrzeć powtórkę Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026:

🏆 Finał najbardziej prestiżowych zawodów driftingowych na świecie

🏟️ Zawody na specjalnie zbudowanym asfaltowym torze na środku PGE Narodowego

🔥 Przejazdy ze zderzakami szorującymi po ścianach

🤺 Świetne pojedynki w parach

🇵🇱 Zwycięstwo Pawła Korpulińskiego w klasyfikacji generalnej

😭 Dramatyczne rozstrzygnięcia

🏎️ Specjalne pokazy z udziałem bolidu F1 i driftującej Mazdy Mad Mike’a

📺 Zobacz powtórkę finałów w Red Bull TV

Trzech pretendentów do tytułu

Zawody na wypełnionym po brzegi przez kibiców PGE Narodowym miały ogromny ciężar gatunkowy. Przede wszystkim dla Piotra Więcka , Pawła Korpulińskiego i Conora Shanahana , a więc jedynych kierowców, którzy nadal liczyli się w walce o mistrzostwo. Po kwalifikacjach Więcek prowadził z przewagą 15 punktów nad Korpulińskim i 62 nad Conorem Shanahanem. Ale ewentualne zwycięstwo w największych, najgłośniejszych i najbardziej prestiżowych zawodach driftingowych na świecie miało wartość samą w sobie. Nawet kierowcy, dla których sezon był praktycznie rozstrzygnięty, nie zamierzali odpuszczać. Mogli być nawet groźniejsi niż kiedykolwiek, ponieważ presja walki o tytuł nie spoczywała już na ich barkach.

50 tys. widzów podczas Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool

Ośmiu Polaków w stawce

Polacy prezentowali się w ten weekend wyjątkowo mocno. Po raz pierwszy przed finałem Drift Masters na PGE Narodowym dwóch kierowców znad Wisły znajdowało się na czele klasyfikacji generalnej. A rywalizację w Top 32 rozpoczęliśmy teoretycznie z ośmioma kierowcami z Polski. Teoretycznie, bo już w pierwszej parze zabrakło jednego z gospodarzy. Łukasz Tasiemski nawet nie podjechał na start otwierającego zawody pojedynku z Jamesem Deane’em . Jego mechanicy mieli mnóstwo pracy po zderzeniu z Juhą Rintanenem w treningach. I wydawało się, że poskładali auto, ale w czasie testów po naprawie ukręciła się półoś. Los Tasiemskiego w pierwszym etapie zawodów podzielili też Łukasz Kaliszewski i Mikołaj Zakrzewski . Lista Polaków skróciła się do pięciu nazwisk.

Shanahan - Korpuliński na Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Kuba Przygoński - Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska

Walka o mistrzostwo zaostrza się

Top 32 tylko podkręciło temperaturę rywalizacji o tytuł mistrza Drift Masters. Wszyscy pretendenci wywiązali się ze swoich obowiązków. Paweł Korpuliński pokonał George’a Christoforou . Conor Shanahan skorzystał z awarii układu chłodniczego w aucie Benediktasa Cirby . A Piotr Więcek w swojej pierwszej parze pokonał Alana Hynesa . Ostrej walce o tytuł dodatkowo sprzyjał układ drabinki zawodów. Piotr i Paweł wprawdzie znajdowali się po tej samej stronie, ale mogli spotkać się w bezpośrednim pojedynku najwcześniej w Top 4. Z kolei Conor był po drugiej stronie drzewka, więc na najgroźniejszych rywali wpadał dopiero w finale.

Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool

Quotation Brakuje mi słów i to jeszcze do mnie nie dociera. To spełnienie marzeń. Uczucie, jakiego jeszcze w życiu nie czułem. Paweł Korpuliński

Friesacher najszybszy w historycznym pojedynku bolidów F1 Red Bulla

Przerwa po pierwszym etapie zawodów przyniosła więcej emocji, ale tym razem niezwiązanych z rywalizacją bokiem do kierunku jazdy. Na tor wjechały dwa samochody Formuły 1, by ich kierowcy – Patrick Friesacher i Christian Klien – mogli wziąć udział w Red Bull F1 Chase Challenge , czyli wyjątkowym wyścigu na dochodzenie. Uczestnicy mieli pod ręką wspaniałe maszyny – bolidy RB7, które w sezonie 2011 dały Red Bullowi oraz Sebastianowi Vettelowi tytuły mistrzowskie w F1 . Za kierownicę samochodu w barwach Oracle Red Bull Racing wskoczył Klien, a Friesacher miał do dyspozycji samochód zespołu Visa Cash App Racing Bulls. I to właśnie ten drugi okazał się szybszy na płycie PGE Narodowego. Na dystansie ośmiu okrążeń wypracował przewagę prawie czterech sekund! Dodatkową atrakcją był też Donut Show, czyli pojedynek na bączki , w którym bolid F1 Oracle Red Bull Racing zmierzył się z 1400-konną Mazdą 3 Mad Mike'a Whiddetta . Więcej bączków wykręcił bolid F1, bo Mad Mike potraktował tę konkurencję mocno freestyle'owo i postawił na show, kręcąc "donuty" w kilku miejscach, w tym wokół bolidu.

Bolidy F1 Red Bula - Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Mad Mike - Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool

Błąd, który odebrał Piotrowi Więckowi szanse na tytuł

Najlepszą szesnastkę znowu rozpoczęliśmy od awarii polskiego kierowcy. Tym razem dramat przeżył Jakub Przygoński . Jego samochód złapał gumę przed rozgrzewaniem opon, a to oznaczało tylko jedno – dyskwalifikację. A zapowiadał nam się świetny pojedynek z Jamesem Deane’em . Na tym samym etapie rywalizację opuścił też Dawid Sposób, który mierzył się z Oliverem Randalu. A także… Piotr Więcek ! Lider generalki wpadł w duży kąt, kiedy gonił go Jarkko Jylhä . Doszło do kontaktu i sędziowie długo zastanawiali się, czy niewielkie zderzenie było powodem utraty kontroli przez Więcka, czy raczej następstwem jego błędu. Pierwotnie ocenili, że winny mógł być Fin. Ale ostatecznie zmienili werdykt i Piotr, mimo świetnego pościgu w drugim przejeździe, odpadł z zawodów. A to oznaczało również pożegnanie z szansami na mistrzostwo. Ale kwestia losów tytułu była nadal otwarta, bo w grze pozostawali Paweł Korpuliński i Conor Shanahan .

Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska

Paweł Korpuliński z pierwszym mistrzostwem Drift Masters w karierze

Shanahan i Korpuliński jechali dalej i prezentowali się świetnie. W najlepszej szesnastce Shanahan wygrał z własnym bratem Jackiem, a Korpuliński z Kevinem Pesurem . W Top 8 Irlandczyk pokonał Simena Olsena, a Paweł trafił na rywala z własnego podwórka – Jakuba Króla. Na tym etapie rywalizacji już tylko ci dwaj panowie reprezentowali Polskę na PGE Narodowym. I tylko jeden mógł dalej zostać w grze. Tym człowiekiem okazał się Paweł Korpuliński , który zwycięstwem w tej parze nie tylko wywalczył awans do Top 4, ale przypieczętował tytuł. O rozstrzygnięciu losów mistrzostwa dowiedział się jeszcze na torze. I cieszył się tak mocno, że aż wskoczył na dach swojego samochodu. A takiego obrazka z jego udziałem w Drift Masters jeszcze nie widzieliśmy.

2 min Red Bull Drift Masters Grand Finale - zobacz podsumowanie video Bolidy F1 Red Bulla, 1400-konna Mazda Mad Mike'a oraz wielkie emocje na koniec sezonu Drift Masters - to wszystko zobaczyli w sobotę kibice na PGE Narodowym. Sprawdź video podsumowujące wydarzenie.

Paweł Korpuliński: Pracowałem na to ponad 10 lat

„Brakuje mi słów i to jeszcze do mnie nie dociera. To spełnienie marzeń. Uczucie, jakiego jeszcze w życiu nie czułem. Pracowałem ponad 10 lat, żeby się znaleźć na tej pozycji. Czuję się przeszczęśliwy i muszę oswoić się z tym, czego dokonaliśmy. Używam słowa dokonaliśmy, bo ja tylko siedzę w samochodzie i kręcę kierownicą, a wszyscy wspaniali ludzie, których mam wokół siebie, robią fenomenalną robotę za kulisami, której nie widać. I należą im się za to wielkie podziękowania. Bez nich to nie byłoby możliwe. To jest nasz wspólny sukces” – mówił po ceremonii wręczenia pucharów Paweł Korpuliński.

1 min Paweł Korpuliński mistrzem Drift Masters 2026! Paweł Korpuliński zajął drugie miejsce podczas Red Bull Drift Masters Grand Finale, ale zapewnił sobie w Warszawie pierwsze w karierze zwycięstwo w całym cyklu!

Show Irlandczyków i Polaka

Shanahan wiedział, że nie liczy się już w walce o mistrzostwo. Ale absolutnie nie zamierzał odpuszczać. Nie odpuszczali też jego rodacy – James Deane oraz Duane McKeever , którzy uzupełnili Top 4 obok Conora i Pawła. Walkę o miejsce w finale najpierw stoczyli McKeever z Korpulińskim. I choć Irlandczyk walczył dzielnie, przewaga Polaka była widoczna. Inaczej wyglądał pojedynek Shanahan/Deane. Cóż to była za para! Chyba najlepsza w trakcie całej rundy. Obaj jechali na granicy toru, praw fizyki i ludzkich możliwości. Ich potyczka była tak wyrównana, że po pierwszych dwóch przejazdach sędziowie skapitulowali i ogłosili dogrywkę. Drugie podejście wyglądało prawie tak samo. Ale zwycięzca musiał być wybrany. I był nim Conor Shanahan . To oznaczało awans Shanahana do finału i pojedynek James Deane/Duane McKeever o trzecie miejsce. Pojedynek, w którym ostatecznie lepszy był Deane. Tym samym zapewnił sobie trzecie miejsce w Red Bull Drift Masters Grand Finale, największych zawodach driftingowych na świecie.

Zobacz galerię zdjęć z Red Bull Drift Masters Grand Finale

Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Bolidy F1 Red Bula - Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool Mad Mike - Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool 50 tys. widzów podczas Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Kuba Przygoński - Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Shanahan - Korpuliński na Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Mad Mike i Patrick Friesacher - Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska

Conor Shanahan z hat trickiem na PGE Narodowym

W finale identycznie jak przed rokiem spotkali się Paweł Korpuliński i Conor Shanahan . Korpuliński miał już puchar mistrza w kieszeni. Ale głód wygrania pojedynku z Shanahanem był ogromny. Zwycięstwo pozwoliłoby przełamać passę, którą Irlandczycy kontynuują od początku zawodów na PGE Narodowym. W każdej poprzedniej edycji to ktoś z Zielonej Wyspy wygrywał przed polską publicznością. W 2023 i 2025 roku tym zwycięzcą był właśnie Shanahan, a w 2024 roku Duane McKeever. Ale zamiast przełamania passy był… pogięty zderzak. W drugim biegu Korpuliński zbyt mocno zaatakował, był za blisko ściany i najpierw trafił w nią tyłem, a później przodem swojego Nissana S14. A Shanahan pojechał dalej, prosto po zwycięstwo. Swoje trzecie na PGE Narodowym i czwarte w Polsce.

Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull Content Pool

Conor Shanahan do Pawła Korpulińskiego: „Zasłużyłeś na to”

Kocham to miejsce! Trzy razy już tutaj wygrałem. Było też blisko trzeciego mistrzostwa. Ale dzisiejsza noc to noc Pawła Korpulińskiego. Gratuluję, stary, zasłużyłeś na to!” – mówił zaraz po finałowym przejeździe Conor Shanahan . „Co to za pojedynek był! Popełniłem błąd na chase’ie. Myślałem: pokona mnie. Ale później [w drugim przejeździe] usłyszałem coś. I spotter powiedział mi przez radio: wyluzuj. I wiedziałem, że coś się stało”.

Wyniki Red Bull Drift Masters Grande Finale 2026

🥇 Conor Shanahan

🥈 Paweł Korpuliński

🥉 James Deane

Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska

Quotation Kocham to miejsce! Trzy razy już tutaj wygrałem. Było też blisko trzeciego mistrzostwa. Ale dzisiejsza noc to noc Pawła Korpulińskiego. Gratuluję, stary, zasłużyłeś na to! Conor Shanahan

Dwóch Polaków na podium sezonu

Mimo wygranej z Korpulińskim, Conor Shanahan nie dał rady obronić tytuły mistrza Drift Masters. Jego strata w tabeli była po prostu zbyt duża. Ale bezbłędna jazda w Warszawie pozwoliła mu przeskoczyć Piotra Więcka i przesunąć się trzeciego na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Irlandczyk rozdzielił Pawła Korpulińskiego i Piotra Więcka na podium podsumowującym sezon. A ponad 50 tysięcy fanów driftingu zgromadzonych na PGE Narodowym mogło wreszcie usłyszeć polski hymn. Choć nie w związku ze zwycięstwem Polaka w zawodach, lecz w całym cyklu. Poprzednim zawodnikiem znad Wisły, który dokonał takiego wyczynu, był Piotr Więcek. W sezonie 2022 odbierał puchar również w Polsce – po szalonych zawodach w Łodzi.

Mad Mike i Patrick Friesacher - Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska

Ostateczna klasyfikacja generalna Drift Masters 2026

1. Paweł Korpuliński 🇵🇱

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2. Conor Shanahan 🇮🇪

3. Piotr Więcek 🇵🇱

4. James Deane 🇮🇪

5. Jack Shanahan 🇮🇪

6. Duane McKeever 🇮🇪

7. Conor Falvey 🇮🇪

8. Oliver Randalu 🇪🇪

9. Kevin Pesur 🇪🇪

10. Mika Keski-Korpi 🇫🇮

…

17. Jakub Przygoński 🇵🇱

…

19. Jakub Król 🇵🇱

…

20. Dawid Sposób 🇵🇱

…

36. Mikołaj Zakrzewski 🇵🇱

…

37. Łukasz Tasiemski 🇵🇱

…

44. Łukasz Kaliszewski 🇵🇱