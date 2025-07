Poznaj wszystkich uczestników Wyścigu Legend na PGE Narodowym

12 i 13 września PGE Narodowy będzie światowym epicentrum adrenaliny i motorsportu. Wielkiemu finałowi sezonu Drift Masters towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, które nie pozwolą, by ciśnienie i ekscytacja na trybunach choć na moment spadła. Clash of Legends to emocjonujące starcie motorsportowych gwiazd w zwinnych pojazdach typu buggy Polaris RZR - w piątek będą rywalizować z czasem o jak najlepsze rozstawienie, w sobotę w przerwie zawodów Red Bull Drift Masters Grand Finale zmierzą się już w bezpośrednich pojedynkach. Poznajcie uczestników tego wyjątkowego show!

01 Carlos Sainz

To człowiek, który przez większość swojego życia jest związany z motorsportem na najwyższym poziomie, ale jako nastolatek trenował piłkę nożna i squasha. Pierwsze doświadczenia za kierownicą zdobywał Seatem 600 swojej siostry w wieku 11 lat, a prawdziwą karierę zaczął w latach 80. XX wieku. Odnosił sukcesy w WRC, zdobywając dwa tytuły mistrza świata jako kierowca i przyczyniając się do pięciu mistrzostw producentów. Był pierwszym kierowcą spoza Skandynawii, który wygrał słynny Rajd 1000 Jezior. Rzucił też wyzwanie najwiekszym kierowcom przełomu wieków - Tommiemu Makinenowi i Sebastienowi Loebowi.

Potem przeniósł się do rajdów cross-country i stał się prawdziwą legendą Rajdu Dakar. Triumfował czterokrotnie w czterech różnych samochodach. Zwyciężając w 2024 roku został najstarszym kierowcą, który tego dokonał - miał wówczas niespełna 61 lat. Przez dwa lata jeździł też w Extreme E i ma w swoim CV zwycięstwo w Race of Champions, czyli kończącym sezon motorsportowy starciu najlepszych kierowców z różnych dyscyplin. El Matador jest uwielbiany po dziś dzień ze względu na swoją bezkompromisową jazdę i niezwykłą determinację - w końcu to ponad 40 lat za kółkiem różnych samochodów rajdowych. Pasję do motorsportu przekazał swojemu synowi, Carlosowi juniorowi, który kontynuuje rodzinne tradycje, ścigając się w Formule 1.

Carlos Sainz © Red Bull Content Pool

02 David Coulthard

12 pole position, 13 zwycięstw, 62 razy na podium w 246 startach - to kariera Davida Coultharda w F1 w liczbach. W 2001 roku został wicemistrzem świata, tocząc bój z wielkim Michalem Schumacherem. Jeździł dla Williamsa, w którym zastąpił zmarłego Ayrtona Sennę, McLarena oraz Red Bull Racing. W tym ostatnim zespole pomógł zbudować fundamenty pod przyszłe sukcesy, także jako konsultat już po zakończonej karierze w F1. Startował w Le Mans 24h, DTM, dwa razy wygrał Race of Champions, a to duża sztuka jak na kierowcę z wyścigów, bo dominują tam rajdowcy.

“DC” w 2000 roku przeżył katastrofę lotniczą na Lazurowym Wybrzeżu, gdy samolot z nim na pokładzie musiał wykonać awaryjne lądowanie. Od lat uchodzi za wzór elegancji, jest biznesmenem inwestującym w branżę luxury, ale wciąż w jego żyłach płynie krew wymieszana z benzyną. Pracuje dla telewizji jako komentator i ekspert F1, często można go też zobaczyć za kierownicą historycznych bolidów Red Bulla - bierze udział w szalonych wyzwaniach i pokazach, więc w Wyśćigu Legend na pewno nie będzie “zardzewiały”.

David Coulthard © Red Bull Content Pool

03 Adam Małysz

Czterokrotny mistrz świata, czterokrotny zdobywca Pucharu Świata, zdobywca czterech medali olimpijskich, zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni - każdy fan polskiego sportu wybudzony ze snu wyrecytuje jednym tchem te najważniejsze sukcesy “Orła z Wisły”. Jego bajeczne loty przyciągały przed telewizory miliony kibiców na początku XXI wieku oraz tysiące na skocznie we wszystkich zakątkach globu, dlatego niemal zawsze skakał “u siebie”. O skali jego popularności świadczą nie tylko autokarowe wycieczki pod rodzinny dom w Wiśle, ale też cztery zwycięstwa w Plebiscycie Przeglądu Sportowego na sportowca roku. Był również odznaczany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Ale Małysz to także wielki fan motorsportu i gdy w 2011 roku zawiesił swoje narty do skakania nad kominkiem, momentalnie przesiadł się do samochodu rajdowego. Kilkusekundowy lot w temperaturach poniżej zera w cienkim kombinezonie zamienił na wielodniowe zmagania w upalnej kabinie samochodu w cross-country, w tym w Rajdzie Dakar. Z najtrudniejszą imprezą w motorsporcie mierzył się czterokrotnie, gdy odbywała się w krajach Ameryki Południowej. Jego najlepsze 13. miejsce w 2014 roku w tym klasyku to sukces, biorąc pod uwagę doświadczonych konkurentów, za którymi stały często fabryczne zespoły.

Adam Małysz © Dominik Czerny / Red Bull Content Pool

04 Tadeusz Błażusiak

Poza prywatnymi testami i treningami za kierownicą samochodów rajdowych nie ma większych doświadczeń w rywalizacji na czterech kołach, ale w tym wydarzeniu to nie ma aż takiego znaczenia. Częste kolizje, walka bark w bark o pozycję, kontakt niemal fizyczny - to przewagi Tadeusza Błażusiaka przed startem w Wyścigu Legend wyniesione z przebogatej kariery. Bo “Taddy” na motorsporcie zjadł zęby, ale tym dwukołowym.

Zaczynał od bardzo technicznego trialu, ale prawdziwą miłością okazała się rywalizacja enduro. Był absolutnym dominatorem kategorii SuperEnduro (6 tytułów) i EnduroCross (5 tytułów), a także w szalonej rywalizacji Erzbergrodeo (5 zwycięstw). W kultowych X-Games cztery razy był najlepszy, a jego widowiskowy styl jazdy przyniósł mu liczne grono fanów na całym świecie. To prawdziwa legenda motocrossu, która jest obecnie związana z marką KTM, gdzie pełni rolę nie tylko zawodnika, ale także ambasadora marki i konsultanta do spraw rozwoju elektrycznych motocykli.

Taddy Błażusiak © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

05 Michał Kościuszko

Jego kariera przez lata była związana z rajdami, a w szczególności z tymi na poziomie mistrzostw świata. Jako jedyny Polak wygrywał w kategorii JWRC, zdobył tytuł wicemistrza w tej klasie w 2009 roku, a dwa lata później został wicemistrzem PWRC. Na swoim koncie ma też starty w rajdówkach w topowej specyfikacji WRC - jego największym sukcesem jest siódme miejsce w piekielnie trudnym Rajdzie Sardynii - tak wysoko w tej imprezie nie finiszował żaden Polak. Intensywne starty musiał zawiesić w 2013 po złamaniu kręgosłupa, ale pasja do motorsportu w nim nie zgasła.

Chętnie dzieli się wiedzą i umiejętnościami jako instruktor, a ostatnio sam czyni ogromne postępy w wyścigach torowych za kierownicą Porsche 911. Kościuszko to też kierowca, który Polarisa RZR, czyli maszynę Wyścigu Legend, przetestował w jego naturalnym środowisku - w rajdzie cross-country na kultowym poligonie w Drawsku.

Michał Kościuszko © Łukasz Nazdraczew / Red Bull Content Pool

06 Johan Kristoffersson

37-letni Szwed to prawdziwa legenda rallycrossu. Liczby, jakie Kristoffersson wykręcił w mistrzostwach świata, robią piorunujące wrażenie - 7 tytułów mistrza świata to o pięć więcej niż numer dwa na tej liście. 45 zwycięstw to z kolei aż trzy razy więcej od kolejnego zawodnika, a w rekordowym sezonie 2018 wygrał 11 z 12 rund. Ale jego lista sukcesów na rallycrossie się nie kończy. De facto każda dyscyplina motorsportu, której się dotykał, przynosiła mu mistrzowski puchar - począwszy od skandynawskich serii wyścigowych po Extreme E, czyli ekstremalną rywalizację elektrycznych terenówek. Taka wszechstronność to przepis na czarnego konia zawodów na PGE Narodowym.

Motorsport wyssał z kanistrów w garażu swojego ojca Tommy’ego, który teraz zarządza zespołem Kristoffersson Motorsport, a pasją do adrenaliny za kółkiem zaraża swojego syna Colina, ucząc go jazdy po zamarzniętych szwedzkich jeziorach. Z Adamem Małyszem łączy go narciarstwo klasyczne - Johan co prawda na nartach nie skakał, ale był biegaczem. I to nie byle jakim - plasował się w Top10 Szwecji, w latach 2007-2009 zdobywał nawet punkty w zawodach FIS.

Johan Kristoffersson © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

07 Timmy Hansen

Skazany na rallycross? Chyba nie miał wyjścia, skoro zarówno jego ojciec Kenneth, jak i matka Susann zdobywali tytuły na poziomie mistrzostw Europy. Ale zanim trafił do rywalizacji bok w bok na torze rallycrossowym, ścigał się w kartingu, w serii Formula BMW Europe objeżdżał przyszłych kierowców F1 Carlosa Sainza (juniora) czy Daniła Kwiata, a potem próbował sił w Formule Renault 2.0. Rodzinne tradycje wzięły jednak górę i od 2014 Timmy jest etatowym kierowcą na poziomie mistrzostw świata.

Upragniony tytuł mistrza świata zdobył w 2019 roku po niesamowitym finale w RPA. Do tej pory wygrał 14 rund MŚ, 46 razy stawał na podium. Rywalizował też w Nitro Rallycross, Extreme E, a ściganie przeniósł nawet na wodę w cyklu E1 Series dla elektrycznych łodzi wyścigowych. Wszechstronnośc i szybkość od pierwszych metrów to jego niepodważalne atuty, a przy tym jeździ piekielnie efektownie - dlatego można go było zobaczyć w Gymkhana GRiD.

Timmy Hansen © Red Bull Content Pool

08 Kevin Hansen

O sześć lat młodszy brat Timmy’ego dzielnie podąża jego śladami. Zaczynał od kartingu, ale dużo szybciej przeniósł się do rallycrossu. Rodzinnych korzeni w końcu nie da się oszukać. Tytuły zdobywał na europejskim poziomie - jako 20-latek został najmłodszym mistrzem Europy. W 2016 roku FIA wybrała go motorsportowym debiutantem roku - to prestiżowe wyróżnienie otrzymał choćby Max Verstappen. Największy sukces w mistrzostwach świata to drugie miejsce sezonie 2024.

Kevin chętnie rywalizuje też w innych seriach. W 2019 roku został mistrzem Nitro World Games Rallycross 2019 oraz TitansRX, w swoim CV ma też miejsca na podium w Extreme E. Młodszy z braci Hansen planuje też start w Rajdzie Dakar. Kiedy? Jeszcze nie zdradził, ale swój debiut za kierownią maszyny cross-country już zaliczył w Rally Andalucia w 2020 roku.

Kevin Hansen © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool