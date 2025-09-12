Red Bull Drift Masters Grand Finale: Król i Kościuszko biorą kwalifikacje!

Król królem jazdy solo

Polacy z przytupem zaczęli rywalizację w ostatniej rundzie Drift Masters 2025 ! W przejazdach kwalifikacyjnych najlepszy był Jakub Król . Pojechał genialnie i otarł się nie tylko o betonowe bandy, ale i o doskonałość – zgarnął 98 ze 100 dostępnych punktów. Tuż za nim uplasował się Piotr Więcek , którego przejazd sędziowie ocenili na dokładnie 97,2 oczka. W najlepszej piątce znalazł się też Paweł Korpuliński – przy jego nazwisku w tabeli z wynikami znalazła się liczba 96. A to nie koniec polskich nazwisk. Do sobotniej rywalizacji w parach – obok drifterów z całego świata – załapali się też Łukasz Tasiemski , Dawid Sposób i Kuba Przygoński . To oznacza, że wśród 32 kierowców, którzy staną do pojedynków bok w bok w najbardziej ekstremalnych zawodach driftingowych sezonu 2025, będzie aż sześciu Polaków. “Taki wynik w kwalifikacjach i to w Polsce, na Narodowym, to spełnienie marzeń. Jestem bardzo zadowolony! W pierwszym przejeździe miałem 89 punktów i szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiego rezultatu w drugim. Nie jest łatwo tutaj jeździć, pod wpływem wszystkich tych emocji, które towarzyszą tej rundzie. Jutro chcę pojechać jeszcze lepiej i zajść jak najdalej!” – podsumowuje swój rezultat Jakub Król.

Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska

James Deane najlepszy w Qualifying Showdown

Obok Więcka i Króla w Top 4 kwalifikacji znaleźli się jeszcze James Deane oraz Kevin Pesur . To dawało szansę na polsko-polski pojedynek w finale Qualifying Showdown , czyli dodatkowego segmentu rywalizacji, który pozwala zdobyć bonusowe punkty w generalce. Ale żeby do tego doszło, najpierw Polacy musieli wyeliminować zagranicznych rywali. Jakub Król stanął do walki z Estończykiem Kevinem Pesurem , a Piotr Więcek ze słynnym Irlandczykiem Jamesem Deane’em . Niestety, przyjezdni okazali się lepsi. Król przeszarżował z kątem, kiedy wchodził w trasę przed Pesurem, a Więcek zbyt odważnie wkleił się w Deane’a po pierwszej przekładce. “W pojedynku z Jamesem trochę za bardzo “chciałem”. Szczerze mówiąc, to w treningach miałem już takie przejazdy – również z nim – i wszystko było dobrze. Natomiast tym razem byłem trochę bliżej jego na przekładce i nie zdążyłem wyhamować. Drążek kierowniczy przyjął siłę uderzenia. Gdyby nie to, to pewnie pojechalibyśmy dalej. To wartościowa lekcja przed jutrem. Koniec końców mieliśmy fajną zabawę. Wysiedliśmy z aut uśmiechnięci” – mówił zaraz po tym przejeździe Więcek. Ostatecznie to właśnie James Deane wygrał Qualifying Showdown, pokonując w ostatnim przejeździe Kevina Pesura.

Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska

Piotr Więcek zrównuje się z Conorem Shanahanem

Kwalifikacje dodatkowo podgrzały temperaturę rywalizacji o tytuł tegorocznego mistrza Drift Masters. Więcek – dzięki drugiej pozycji w tabeli ocen i udziałowi w Qualifying Showdown – zdobył osiem dodatkowych punktów w generalce. A właśnie tyle tracił przed tą rundą do lidera Conora Shanahana. Gdyby pokonał Deane’a, miałby ich nawet więcej – za wygranie minirywalizacji wieńczącej kwalifikacje można zdobyć nawet cztery oczka, a samo dostanie się do finałowej pary gwarantuje trzy punkty. Ale Polak mógł równie dobrze nie stawać do piątkowej walki w parach, bowiem udział w Qualifying Showdown nie jest obowiązkowy. A po wypadku na początku sezonu właśnie na tym etapie rywalizacji, postanowił, że nie będzie brał w niej udziału. “Ta decyzja była sprzeczna z tym, co postanowiłem sobie na początku sezonu. Ale mamy jutro bardzo mało treningów. I trochę namówił mnie tata. Dobrze wyszło, bo mogłem poczuć, jakie warunki będą panowały w trakcie zawodów – jaka jest przyczepność i czego się spodziewać” – tłumaczy.

1 min Jakub Król wygrywa kwalifikacje Red Bull Drift Masters Grand Finale Jakub Król wygrał kwalifikacje do finałowej Rundy Drift Masters 2025 na PGE Narodowym. Zobacz przejazd, który najwyżej ocenili sędziowie.

Losy mistrzostwa wyjaśnią się do Top 8

Największy rywal Piotra, czyli Conor Shanahan zajął z kolei 10. lokatę i nie wywalczył żadnego bonusu. Trzeba jednak zaznaczyć, że z powodu awarii Irlandczyk nie miał szansy poprawić się w drugim biegu. “Niestety urwałem półoś na starcie. To dziwna sprawa. Wcześniej nie miałem takich sytuacji. A tym bardziej na linii startowej. Słabo, to nie jest komfortowa sytuacja. Czuję się trochę sfrustrowany. No i ciśnienie rośnie. Ale nic, wracamy do zabawy jutro” – mówił tego samego wieczora. W efekcie Więcek i Shanahan zaczną sobotnie przejazdy w parach z identycznym dorobkiem – 390 punktów . Którykolwiek zajdzie dalej, ten zdobędzie tytuł mistrza Drift Masters 2025. A wszystko rozstrzygnie się najpóźniej w Top 8, bo tak się składa, że najwięksi rywale znaleźli się po tej samej stronie drabinki. Jeśli obaj wyeliminują swoich rywali z Top 32 i Top 16, to w Top 8 czeka nas bezpośredni pojedynek o mistrzostwo. Tak wyrównanej walki w Drift Masters jeszcze nie było!

Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje © Marcin Kin / Red Bull Polska

Kościuszko najszybszy w kwalifikacjach Legend!

Po zakończeniu kwalifikacji warszawskiej rundy Drift Masters, na tor na płycie PGE Narodowego wyjechały motorsportowe sławy, by rozegrać eliminacje do Wyścigu Legend .

To nowy, dodatkowy show, który zadebiutował jako część wydarzenia w tym roku – ósemka gwiazd zmierzy się w sobotę w wyścigach buggy Polaris RZR , ale żeby rozstawić pary pojedynków, oni też musieli pojechać swoje eliminacje.

Wyścig Legend podczas Red Bull Drift Masters Grand Finale © Mateusz Skrzek / Red Bull Polska

Na początku niesamowicie płynne okrążenie pojechał Carlos Sainz , dwukrotny mistrz świata WRC i czterokrotny zwycięzca Dakaru (29,58 s). Bardzo długo nikt nie mógł go pobić, ale ostatecznie zrobił to – o zaledwie 16 setnych sekundy! – Polak Michał Kościuszko . Trzeci wynik uzyskał Szwed Johan Kristoffersson , żywa legenda rallycrossu (siedem tytułów mistrza świata). „Drifting z bliska robi niesamowite wrażenie, precyzja kierowców i ich umiejętności są na kosmicznym poziomie. My przyjechaliśmy tu głównie po to, by bawić się motorsportem i dać trochę frajdy kibicom nietypową rywalizacją” – powiedział David Coulthard , były wicemistrz świata F1, który w eliminacjach musiał zadowolić się piątym miejscem.

Ale choć Szkot wspomniał o zabawie, to widać było, że mistrzowie różnych odmian motorsportu – wśród nich także Tadeusz Błażusiak (legenda enduro) i Mattias Ekstorem (DTM), a także legenda skoków Adam Małysz - raczej potraktowali rywalizację w buggy na serio. Nie było odpuszczania, tylko pisk opon i gaz w podłogę od startu do mety.

Buggy Polaris RZR podczas Wyścigu Legend © Marcin Kin / Red Bull Polska Carlos Sainz ogląda drifting na PGE Narodowym © Matuesz Skrzek / Red Bull Polska

W sobotnich finałach (godz. 18 w przerwie zawodów driftingowych) zawodnicy pościgają się na dochodzenie , startując jednocześnie z przeciwległych pozycji na torze. Tak jak w kwalifikacjach mają do pokonania dwie przeszkody – beczki, które trzeba okrążyć pod rygorem kary czasowej. „Beczki to największe wyzwanie, ciągle jeszcze nie mam opracowanej idealnej linii, ale do jutra coś wymyślę!” – zaśmiał się Adam Małysz.

Start rywalizacji driftingowej w sobotę 13 września o godz. 15. Dostępne są jeszcze ostatnie bilety .

Transmisja z Red Bull Drift Masters Grand Finale w Red Bull TV , z Wyścigu Legend – w Eurosporcie oraz na YouTube „Przeglądu Sportowego” .

Red Bull Drift Masters Grand Finale - kwalifikacje:

Jakub Król 🇵🇱 (98 punktów) Piotr Więcek 🇵🇱 (97,2) James Deane 🇮🇪 (97,2) Kevin Pesur 🇪🇪 (96,5) Paweł Korpuliński 🇵🇱 (96) Jack Shanahan 🇮🇪 (95,5) Lauri Heinonen 🇫🇮 (95,5) Hiroya Minowa 🇯🇵 (95,5) Jarkko Jylhä 🇫🇮 (95,2) Conor Shanahan 🇮🇪 (95,2) Orjan Nilsen 🇳🇴 (95) Conor Falvey 🇮🇪 (95) Jason Banet 🇫🇷 (94,7) Diogo Correia 🇵🇹 (94,5) Mika Keski-Korpi 🇫🇮 (94,5) Alan Hynes 🇮🇪 (94,5) Łukasz Tasiemski 🇵🇱 (94,5) Juha Pöytälaakso 🇫🇮 (93,5) Juha Rintanen 🇫🇮 (93) Tor Arne Kvia 🇳🇴 (93) Kevin Piskolty 🇭🇺 (92,5) Oliver Randalu 🇪🇪 (92,5) Matt Field 🇺🇸 (92,5) Naoki Nakamura 🇯🇵 (92) Duane McKeever 🇮🇪 (92) Dawid Sposób 🇵🇱 (91,5) Jakub Przygoński 🇵🇱 (91,5) Oleksii Holovnia 🇺🇦 (91,5) Adam LZ 🇺🇸 (89,5) Benediktas Cirba 🇱🇹 (89,5) Espen Rohde 🇳🇴 (89,5) Clint Van Oort 🇳🇱 (88,5)

Wyścig Legend – wyniki kwalifikacji:

Michał Kościuszko (Polska) 29,584 Carlos Sainz (Hiszpania) +0,164 Johan Kristoffersson (Szwecja) +0,727 Timmy Hansen (Szwecja) +0,893 David Coulthard (Wlk. Brytania) +1,421 Mattias Ekstroem (Szwecja) +1,560 Adam Małysz (Polska) +2,418 Tadeusz Błażusiak (Polska) +3,294

Zestaw par ¼ finału:

Górna połówka

Kościuszko – Błażusiak

Hansen – Coulthard

Dolna połówka

Kristoffersson – Ekstroem

Sainz - Małysz

Harmonogram zawodów

Sobota 13.09

• 10:30 - 11:00 Briefing kierowców TOP32

• 11:30 - 13:00 – Trening zawodników TOP32

• 13:00 - 15:00 – Przerwa techniczna

• 13:00 - Otwarcie bram dla publiczności

• 13:15 – 14:15 Otwarcie Parku Maszyn - III slot biletów

• 14:00 - 14:40 Sesja autografów z uczestnikami Wyścigu Legend (promenada obok recepcji głównej - brama 2)

• 15:00 - 17:00 – Bitwy TOP 32

• 17:00 - 18:00 – Przerwa techniczna

• 17:15 - 18:00 - Otwarcie Parku Maszyn - IV slot biletów

• 18:00 – 18:30 – Wyścig Legend - finały

• 18:30 – 19:00 - Prezentacja zawodników Top16

• 19:00 - 20:00 – Bitwy TOP 16

• 20:00 - 21:00 – Bitwy TOP 8

• 21:15 – Ceremonia Podium rundy finałowej + Ceremonia Sezonu 2025

• 22:30 - Koniec imprezy masowej