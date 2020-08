Red Bull Enduro Liga: Tydzień pierwszy - wyniki i nowe wyzwanie!

była zaciekła i trwała do samego końca, bo filmiki spływały aż do zamknięcia zgłoszeń do walki o nagrody i punkty za podjazd.

Podjazd #1 - Przemek Kaczmarczyk

Wyniki 1. rundy Red Bull Enduro Ligi - podjazd

Podjazd #2 - Emil Juszczak

Zwycięzca Nagrody Publiczności - Podjazd