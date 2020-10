Koniec kwalifikacji Red Bull Enduro Ligi! Wyniki szóstej rundy - "Opona"

dotarli do mety kwalifikacji online. Enduro Kozacy, którzy zdobyli minimum 10 punktów i ukończyli wszystkie zadania zapewnili sobie miejsce

W czwartek opublikowana zostanie lista startowa finału Red Bull Enduro Ligi i rozesłane zaproszenia do Enduro Kozaków. Postanowiliśmy przyznać dzikie karty!

Już 18 października zakwalifikowani uczestnicy Red Bull Enduro Ligi staną do walki w prawdziwych wyścigach. Koło w koło na specjalnie zbudowanej trasie w innowacyjnym formacie zmagań. Sprawdź więcej!

Niektórzy budowali swoje przeszkody, niektórzy wykorzystywali te gotowych torów, inni znajdowali oryginalne miejscówki, a znaleźli się i tacy, którzy tylko zaliczyli to zadanie, żeby dojechać do końca kwalifikacji.

#1 OPONA - Oskar Kaczmarczyk

#2 OPONA - Emil Juszczak

Odważnym skokiem na drugie miejsce wskoczył w zadaniu Emil Juszczak, który po raz kolejny pokazał, że doskonale potrafi łączyć technikę i prędkość. Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć, co Emil pokaże w finale!

WYNIKI 6. RUNDY RED BULL ENDURO LIGI - OPONA

#3 OPONA - Maciej Więckowski

Maciej Więckowski rzucił sobie bardzo trudne wyzwanie na koniec Red Bull Enduro Ligi, bo jazda po pustych i luźno leżących oponach od maszyn do łatwych nie należy, szczególnie gdy jest ich tak dużo. Jak widać opłaciło się, bo Maciek doskonale sobie z nimi poradził i tym samym zapewnił najniższy stopień podium w ostatnim zadaniu.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI - OPONA

HASŁO TYGODNIA - OPONA

Tydzień dłużej na wrzucanie zadania dodatkowego GLEBA!