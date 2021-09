TECHNIKA: Znamy największych Enduro Kozaków!

Tegoroczną edycję Red Bull Enduro Ligi rozpoczęliśmy od sprawdzenia TECHNIKI Enduro Kozaków w Polsce i walka o punkty gwarantowane w pierwszym zadaniu trwała niemal do ostatniej minuty. Każdy, kto wrzucił regulaminowy przejazd przed upływem czasu (do 7.09.2021 do 23:59) załapał się na pięć punktów za terminowe wykonanie wyzwania i przybliżył do zapewnienia sobie miejsca w Finale na Żywo oraz zgarnięcia Nagrody Gwarantowanej.