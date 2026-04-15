24h LAN Party z Red Bull Enjoy The Game! Odkryj retro gaming na nowo

Przez całą dobę, bez snu i taryfy ulgowej – tak właśnie wyglądać będzie kolejna odsłona Red Bull Enjoy The Game ! 18 kwietnia o godzinie 15:00 startuje 24H LAN Party , w którym znani polscy twórcy internetowi i streamerzy wspólnie przejdą się przez dekady historii gamingu.

Transmisję z całego wydarzenia będziecie mogli śledzić na żywo na kanale twitch.tv/parisplatynov.

W Red Bull Enjoy The Game zasady gry ulegają ciągłej zmianie. To nie jest zwykły turniej esportowy. To format, w którym najpopularniejsi polscy streamerzy zostają wyrwani ze swojej strefy komfortu i rzuceni w wir nietypowych wyzwań. Czy mistrzowie współczesnych strzelanek poradzą sobie w surowym świecie Dooma z lat 90.? A jak fani topowych RPG-ów odnajdą się w chaosie Gang Beasts? Przekonamy się już niebawem.

Uczestnicy? Topka polskiego streamingu i nie tylko!

Wśród uczestników 24H LAN Party znajdziemy prawdziwą topkę polskiej sceny Twitcha. Co więcej, całe wydarzenie poprowadzi duet Testree i Paris Platynov, co gwarantuje nie tylko wysoki poziom, ale i masę humoru i niebanalnych żartów.

Z kolei na liście graczy znajdują się: Innocent, Miniuwa, Seto, Nieuczesana, Olaczka, Ortis oraz Szzalony. To jednak nie koniec atrakcji! W nadchodzącym LAN Party zobaczymy także dwójkę gości specjalnych: Natana Zgorzyka i Czarka Józwika.

Każdy z uczestników ma swoje wierne community, osobowość i swój styl grania. My natomiast postanowiliśmy to wszystko zmiksować i zebrać ich wszystkich razem podczas jednego, 24-godzinnego LAN-a. Czy trzeba tu jeszcze cokolwiek dodawać?

Harmonogram - czyli co, kiedy i jaka epoka?

Podczas Red Bull Enjoy The Game 24H LAN Party czeka na Was wyjątkowa podróż przez dekady gamingu. Całość podzielona została bowiem na 6-godzinne bloki, w trakcie których ogrywane będą hitowe tytuły z określonych epok. Jak zatem będzie się to prezentować?

Harmonogram:

15:00–21:00 | Lata 90'. – Quake 3 Arena, DOOM 1, Heroes of Might and Magic 3, Unreal Tournament

21:00–3:00 | Lata 00' – Cold Fear, Return to Castle Wolfenstein, The Sims, HALO

3:00–9:00 | Lata 10' – Need for Speed: Most Wanted, Among Us, Overcooked 2, Gang Beasts

9:00–15:00 | Lata 20' – Tekken 8, Call of Duty: Modern Warfare, Overwatch, Vampire Survivors

To nie jest przypadkowy zestaw gier. To podróż przez całą historię gamingu, od pikselowej grafiki i prostych mechanik lat 90. aż po współczesne kooperacyjne hity. Dla wielu będzie to świetna okazja do nostalgicznej podróży i przypomnienia sobie tytułów, przy których spędzili dzieciństwo.

Jak dołączyć do zabawy?

Transmisja 24H LAN Party startuje 18 kwietnia o godzinie 15:00 na kanale twitch.tv/parisplatynov. Wystarczy wejść, zacząć oglądać i dać się porwać gamingowym emocjom. Co jednak kluczowe - aktywne uczestnictwo w zabawie nie przejdzie niezauważone, a podczas całego LAN Party do zgarnięcia będą dwupaki Red Bulla!