Weterani i nowicjusze wkraczają do świata HOMM w Red Bull Enjoy the Game

W kolejnym wyzwaniu Red Bull Enjoy the Game uczestnicy przeniosą się do świata Heroes of Might and Magic: Olden Era. W szranki staną cztery wyjątkowe duety, które składać będą się z weterana gry oraz zawodnika, który dopiero będzie poznawał świat HOMM.

Zanim jeszcze dojdzie do finału, pary wspólnie szlifować będą swoje umiejętności podczas streamów treningowych. Nowicjusze rozpoczną od nauki podstaw, a weterani będą starać się wyjaśnić im jak najwięcej zawiłości gry.

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Oczywiście, każdy duet sam decyduje, jak dokłądnie wykorzystać czas na przygotowania. A kto wykorzysta go najlepiej? O tym przekonamy się już 29 lipca.

Lista duetów:

ZWIERZAAAK i Nieuczesana,

Slayproxx i Szzalony,

BlackFireIce i Ortis,

Seto i Olaczka.

Red Bull Enjoy the Game - HOMMIII © Red Bull

W naszym wyzwaniu współpraca pomiędzy uczestnikami będzie równie ważna, jak sama znajomość gry. W poszczególnych etapach role nowicjusza i weterana zostaną wyraźnie rozdzielone, a możliwości swobodnego przekazywania wskazówek będą ograniczane.

Trzy etapy

Finałowa rozgrywka odbędzie się 29 lipca, a rywalizacja w jej trakcie zostanie podzielona na trzy części, z których każda sprawdzi inne umiejętności duetów.

Poszukiwanie artefaktów

Pierwszy etap będzie polegał na eksploracji specjalnie przygotowanej mapy Red Bull. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie jak największej liczby ukrytych artefaktów.

Podczas rozgrywki będą pojawiać się również cykliczne zagadki. Poprawne odpowiedzi zapewnią uczestnikom wskazówki, które mogą pomóc im w znalezieniu głównego artefaktu.

Speed Heroes

W drugim etapie gracze zmierzą się na specjalnej mapie w 60-minutowym speedrunie. Limit czasu na turę wyniesie tu zaledwie kilkadziesiąt sekund.

Dodatkowo, by nieco utrudnić zadanie doświadczonym graczom, będą oni mogli, w przeciwieństwie do nowicjuszy, używać księgi czarów jedynie do poziomu 2. To jednak nie wszystkie utrudnienia, jakie dla nich przygotowaliśmy... Gwarantujemy - będzie wesoło!

Arena

Ostatni etap potrwa 60 minut. Duety zmierzą się w formule każdy z każdym, a co za tym idzie, każda z drużyn rozegra po 3 mecze. Oczywiście, nie zabraknie też delikatnych utrudnień czekających na uczestników.

Najważniejsze - gry toczyć się będą w formule "hand and brain". Oznacza to, że choć to nasi eksperci będą podejmować decyzję jakimi jednostkami należy wykonać ruch, to końcowa decyzja należeć będzie do nowicjuszy, którzy będą odpowiedzialni za wykonanie (bądź nie) sugestii swoich teammate'ów.

Co więcej, podczas wybierania ulepszeń, jednostek czy ekwipunku pełna decyzyjność będzie po stronie nowicjuszy, natomiast eksperci będą mogli w każdej grze trzykrotnie zdecydować się na pauzę, by samodzielnie podjąć decyzję.

Wygra najlepiej współpracujący duet

Oglądaj finał 29 lipca!

Finał śledzić będzie można na kanale https://www.twitch.tv/blackfireice , a także na kanałach wszystkich pozostałych twórców biorących udział w wyzwaniu.