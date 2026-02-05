PLKD, Footroll, Alvin i xFlaShx w nowym video show Red Bull Enjoy the Game

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak mocne uderzenie z główki są w stanie wyprowadzić popularni youtuberzy? Ewentualnie, jak poradzą sobie z grą w EA SPORTS FC 26, mając do dyspozycji jedynie po pół pada?
Otóż my to (a także o wiele więcej) sprawdziliśmy w najnowszym teleturnieju Red Bull Enjoy the Game, gdzie PLKD w składzie z Footrollem, stanęli naprzeciw Alvina i xFlashax. Ich rywalizacja stanowiła prawdziwą kopalnię shotów, a popis xFlaShax z megafonem skradł całe show!
Jeżeli jednak ktoś jeszcze ma wątpliwości... zapomnijcie o nudnych quizach! Tutaj zmieniamy zasady gry. A w zasadzie, te zasady na bieżąco koryguje prowadzący całe show Testree. Jak bowiem zestawić punktację z boksera, czółka, występów artystycznych i gry w EA SPORTS FC? Otóż nam się to udało! Zobaczcie jak!
Cały odcinek możecie zobaczyć poniżej: