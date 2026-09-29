Red Bull Enjoy The Game wraca z trzecim wyzwaniem. Tym razem rządzą zagadki

Po 24-godzinnym LAN Party i rywalizacji w Heroes of Might and Magic: Olden Era przyszedł czas na kolejną odsłonę Red Bull Enjoy The Game. Trzecie wyzwanie odbędzie się już 29 września o godzinie 18:00, a tym razem uczestnicy nie zmierzą się z jedną konkretną grą. Czeka ich bowiem specjalnie przygotowana internetowa łamigłówka, która sprawdzi ich spostrzegawczość, logiczne myślenie i umiejętność radzenia sobie z nietypowymi zadaniami.

Internetowa łamigłówka zamiast klasycznej gry

Na potrzeby trzeciego wyzwania powstała specjalna gra logiczna inspirowana kultowym formatem NotPron. Jej kolejne etapy będą odwoływać się do motywów znanych z internetu, kultury sieciowej i memicznego humoru.

Tym razem zatem o sukcesie nie będzie decydować refleks czy mechaniczne umiejętności znane z klasycznej rywalizacji gamingowej, a spostrzegawczość, logiczne myślenie i umiejętność szukania rozwiązań.

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Nieuczesana w roli Mistrza Gry

Nad całym wyzwaniem czuwać będzie Nieuczesana, która wcieli się w rolę Mistrza Gry. To ona będzie obserwować zmagania uczestników i prowadzić ich przez kolejne etapy przygotowanej rozgrywki.

Nieuczesana została Mistrzem Gry trzeciego wyzwania © Red Bull

Jeżeli natomiast chodzi o uczestników, to mamy przygotowaną tu prawdziwą Twitchową śmietankę. W trzecim wyzwaniu, poza wspomnianą Nieuczesaną, udział wezmą:

Olaczka

Innocent

Miniuwa

Ortis

Seto

Szzalony

Testree

Generator Frajdy

Saju,

Zwierzak

Mai Lin

Jest o co grać

Sama zabawa nie będzie jednak toczyć się o przysłowiową "pietruszkę". Stawką gry jest bowiem wyjazd na Red Bull Experience dla zwycięzcy oraz jednego wybranego widza.

Trzecie wyzwanie Red Bull Enjoy The Game będzie więc wyraźnie różnić się od dwóch poprzednich odsłon projektu. Zamiast maratonu gier czy pojedynków w klasycznym tytule, na uczestników czeka zabawa z zagadkami i zadaniami wymagającymi kreatywnego podejścia.

Gdzie oglądać?

Transmisja z wydarzenia rozpocznie się 29 września o godzinie 18:00 na kanale Nieuczesanej na Twitchu.