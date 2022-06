Mani Lettenbichler wygrywa najtrudniejszą edycję Red Bull Erzerbergrodeo!

Po trzecim i drugim miejscu podczas dwóch poprzednich edycji Red Bull Erzbergrodeo, Manuel Lettenbichler w końcu odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Red Bull Hare Scramble i to podczas jednej z najcięższych edycji najtrudniejszego wyścigu Hard Enduro na świecie!

W 2015 roku, kiedy zawodnicy przecierali nowe sekcje, w stromym lesie i musieli połączyć siły żeby dojechać do mety, jednym z czterech zwycięzców był Andreas Lettenbichler. W tym roku podczas równie trudnej edycji, na której nie brakowało nowych wymagających sekcji największy kamień za pierwsze miejsce powędrował po raz pierwszy do jego syna.

Sekcja znana wcześniej jako "de Grüne Hölle" (Zielone Piekło), powróciła w tym roku jako Motorex Highway i prawie rozbiła przewagę Lettenbichlera zbudowaną do 22. checkpointu.

Do tamtego momentu, niemiecki zawodnik bezbłędnie radził sobie z torem. Po starcie uniknął jazdy w tumanach kurzu wzbijanych przez koła motocykli odbierając już na pierwszych podjazdach prowadzenie Billemu Boltowi i budując 5-minutową przewagę nad Michaelem Walknerem przed wjazdem na słynną Stołówkę Carla.

30 minut później, kiedy czas wyścigu dobił do dwóch godzin, Lettenbichler wyjeżdżał już z sekcji Carl's Dinner, a Walkner nadal z problemami zmagał się z wyczerpującym gorącem tracąc pozycje na rzecz Mario Romana, Tristana Harta, Alfredo Gómeza i Billego Bolta. Austriak wyglądał na wykończonego, ale nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Jestem w siódmym niebie. To wiele dla mnie znaczy, że zarówno mój tata, jak i ja wygraliśmy ten wyścig

