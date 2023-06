Co prawda na 2. rundzie Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro nie zabrakło Tadka Błażusiaka, ale 5-krotny zwycięzca Red Bull Hare Scramble w Austrii pojawił się tylko jako ambasador zawodów i pokazowo wystartował na prologu. To oznaczało, że oczekiwania na trzeciego w historii Polaka na mecie Red Bull Erzbergrodeo były jeszcze większe. Dominik Olszowy postanowił, żebyśmy jednak nie musieli na to już dłużej czekać. Po fenomenalnym starcie i jeździe przez początek wyścigu najpierw w pierwszej trójce, a potem czwórce, utrzymywał bardzo dobre tempo wyścigu. Dominik zameldował się na mecie Żelaznego Giganta na 7 minut przed końcem regulaminowego czasu i obok

Bartka Obłuckiego

oraz

został naszym trzecim rodakiem, któremu udało się dojechać do mety najtrudniejszego wyścigu Hard Enduro na świecie!