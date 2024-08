Zobacz masakrę na Erzbergrodeo 2024 od środka!

to właśnie spełniamy tą prośbę! Tylko zamnij dobrze kask, bo to przejażdżka tylko dla odważnych. Już od pierwszego zakrętu nie można narzekać na brak emocji, kiedy zawodnicy zmagając się z błotem i kałużami walczą o jak najlepszą pozycję na początku wyścigu, zanim wjadą na szalone podjazdy.

Red Bull Erzbergrodeo to spektakl, którego nie można przegapić, co roku przyciąga dziesiątki tysięcy fanów brudny motocykli i ponad 1500 zawodników z całego świata, którzy próbują ukończyć legendarny wyścig hard enduro rozgrywany w aktywnej kopalni rudy żelaza w południowo-wschodniej Austrii.

"Termin "ekstremalne enduro" został wymyślony w kopalni", mówi założyciel Red Bull Erzbergrodeo - Karl Katoch, który co roku osobiście wymyśla również trasę. "Mieliśmy pomysł na zrobienie czegoś zupełnie innego, a gdy znaleźliśmy lokalizację, wszystko zaczęło się układać. Po pierwszej edycji w 1995 roku ludzie zaczęli mówić o wyścigu, którego "prawie nikt nie ukończył" i zainteresowanie zaczęło rosnąć. Ciągła ewolucja umiejętności zawodników, rozwój motocykli i opon napędza nas do rozwijania trasy, zwiększania poziomu trudności i przesuwania granic jeszcze dalej".

