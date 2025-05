Chociaż

nie jest w tym roku częścią

, to stawka, która zjedzie do Eisenerz stanąć do walki z Żelaznym Gigantem robi wrażenie! Lista startowa nie pozostawia złudzeń, że będzie to wyścig z najmocniejszą stawką w sezonie. Na mecie brutalnego Red Bull Hare Scramble poznamy zdobywcę prestiżowego tytułu Mistrza Extreme Enduro 2025 przyznanego przez Karla Katocha. A to dodatkowa motywacja do ostrej walki!