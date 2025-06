Red Bull Erzbergrodeo 2025: Zobacz czwarte zwycięstwo Lettenbichlera!

Billy Bolt Brytyjski zawodnik Billy Bolt przeszedł do historii w 2021 roku, zostając pierwszym w historii Mistrzem Świata FIM Hard Enduro – jednak to był jednak dopiero początek!

. Niemiec zrobił to, co wychodzi mu najlepiej – wygrał najtrudniejszy wyścig Hard Enduro na świecie. I to już po raz czwarty z rzędu, niebezpiecznie zbliżając się do

Taka strategia okazała sięjednak kosztowna, bo na błędy tylko czekał Manuel Lettenbichler. Niemiec, znany z chirurgicznej precyzji i wytrzymałości psychicznej, w swoim stylu wkręcił się w tempo, które pozwoliło mu nie tylko dogonić Bolta, ale i przejąć pełną kontrolę nad wyścigiem. Od momentu objęcia prowadzenia nie oddał go już do samej mety, kontrolując wyścig z pozycji lidera.

i tym samym umacniając się na pozycji niekwestionowanego króla hard enduro. Bolt dotarł na metę ze stratą nieco ponad 10 minut, co wystarczyło na drugie miejsce – i pewnie sporo frustracji.

Lettenbichler dotarł do mety po upływie niecałych 2 godzin i 50 minut, przypieczętowując swoje czwarte z rzędu zwycięstwo w Red Bull Hare Scramble - finałowym wyścigu Red Bull Erzbergrodeo. i tym samym umacniając się na pozycji niekwestionowanego króla hard enduro. Bolt dotarł na metę ze stratą nieco ponad 10 minut, co wystarczyło na drugie miejsce – i pewnie sporo frustracji.

Podium uzupełnił Teodor Kabakchiev, który do ostatnich metrów toczył zaciętą walkę z rewelacyjnie jadącym Mitchem Brightmorem. Ostatecznie Bułgar okazał się szybszy o zaledwie dwie sekundy.

