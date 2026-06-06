Dynamiczna scena uchwyciła Manuela Lettenbichlera i Josepa Garcię podczas Red Bull Erzbergrodeo 2024 w Eisenerz w Austrii, ekscytujących tłum wśród ryczących motocykli i energii napędzanej adrenaliną.
© Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool
Enduro

Przewodnik przed Red Bull Erzbergrodeo 2026

Sprawdź, gdzie oglądać 30. edycję Red Bull Erzbergrodeo, o której startuje transmisja z finałowego wyścigu Red Bull Hare Scramble oraz najważniejsze informacje o najtrudniejszym wyścigu Hard Enduro.
Autor: / tłum. Eliasz Dawidson
Przeczytasz w 3 minUpdated on

Dowiedz się więcej

Red Bull Erzbergrodeo

Kto jest w stanie pokonać Żelaznego Giganta? Amatorzy i gwiazdy Hard Enduro mierzą się podczas 4-godzinnego wyścigu po wyczerpującym terenie, podczas którego tylko nieliczni dotrą do mety.

AustriaEisenerz, Austria
Info o evencie
Pierwszy weekend czerwca to jedna z najważniejszych dat w kalendarzu Hard Enduro. To czas najsłynniejszych zawodów w branży - Red Bull Erzbergrodeo 2026! 30. edycja legendarnej imprezy po raz kolejny gości 1500 rządnych wrażeń zawodników, dziesiątki tysięcy kibiców głodnych wysokooktanowych wrażeń i miliony widzów przed odbiornikami oglądających transmisję z głównego wyścigu Red Bull Hare Scramble.

Transmisja na żywo Red Bull Hare Scramble

Główną częścią 4-dniowego wydarzenia w górniczym Eisenerz w Austrii jest oczywiście niedzielny wyścig, w którym 500 najszybszych zawodników staje do rywalizacji nie tylko o zwycięstwo w legendarnym Red Bull Hare Scramble, ale przede wszystkim zmierzy się ze zdradliwym Żelaznym Gigantem i doświadczy przygody życia. Transmisja z finału Red Bull Erzbergrodeo 2026 startuje 7. czerwca o 12:30 na Red Bull TV!

Iron Road Prologue

Zanim jednak najszybsza pięćsetka zamelduje się na starcie niedzielnego Red Bull Hare Scramble - czeka ich przeprawa przez piekielnie szybkie kwalifikacje. Podczas dwudniowego Iron Road Prologue swoich sił w wykręceniu najlepszego czasu, na trasie biegnącej na szczyt Żelaznego Giganta, tradycyjnie spróbuje 1500 zawodników. Każdy z nich ma po jednym przejeździe w piątek i sobotę, aby zapewnić sobie miejsce w finale oraz jak najlepszą pozycję startową. Aspirując do zwycięstwa, czy nawet dojechania do mety Red Bull Erzbergrodeo w regulaminowym czasie czterech godzin, trzeba dać z siebie wszystko w kwalifikacjach. Tylko nielicznym w historii udało się zobaczyć szachownicę startując z drugiej lub dalszej linii. Należą do nich oczywiście Graham Jarvis oraz Billy Bolt.
Manuel Lettenbichler przekracza linię mety na pierwszym miejscu w Red Bull Erzbergrodeo 2025 w Eisenerz w Austrii.

4-krotny zwycięzca Mani Lettenbichler wie, czego potrzeba, aby podbić trasę

© Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Trystan Hart pokonuje strome górskie zbocze w Eisenerz w Austrii podczas Red Bull Erzbergrodeo 2025.

Trzymajcie kciuki za dobrą pogodę podczas zmagań z "Żelaznym Gigantem

© Philip Platzer / Red Bull Content Pool

Wade Young podczas Red Bull Erzbergrodeo w Eisenerz w Austrii.

Znajdź dobry punkt obserwacyjny, by oglądać zawodowców w akcji

© Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

Rocket Ride i dodatkowe atrakcje

W ciągu czterech intensywnych dni na Żelaznym Gigancie nie brakuje dodatkowych, widowiskowych atrakcji. Jednym z nich zdecydowanie są rozgrywane w systemie pucharowym wyścigi Rocket Ride. W każdym biegu czterech zawodników ściga się w szalonym sprincie na jednym z niezwykle stromych podjazdów. Najlepsza para przechodzi do kolejnego etapu, aby w finale wyłonić zwycięzcę.
Wade Young występuje podczas prologu Red Bull Hare Scramble 2016 w Eisenerz w Austrii 27 maja 2016 r.

Zobacz panoramiczny widok na prolog Iron Road

© Yana Stancheva/Red Bull Content Pool

Piwny Namiot

Prawdziwą legendą Red Bull Erzbergrodeo jest jednak atmosfera panująca przez cały tydzień w Eisenerz i na Żelaznym Gigancie. Zawody rozgrywane na terenie czynnej kopalni odkrywkowej w Austrii nie są najłatwiejsze do oglądania na miejscu, jednak to nie dlatego co roku ściągają tam dziesiątki tysięcy fanów Hard Enduro. Impreza rozpoczyna się już podczas tradycyjnej parady przez miasteczko, kiedy motocykliści mogą dać upust swojej fantazji ku ucziesze kibiców i lokalnej społeczności.
Jedną z największych atrakcji na Erzbergrodeo jest jednak "Beer tent", czyli namiot w którym można nabyć złoty napój i zintegrować się z obywatelami całego świata współdzielącymi pasję do tego sportu. To, co dzieje się w Piwnym Namiocie zostaje w Piwnym Namiocie, chociaż legendy o tych wydarzeniach krążą co roku po całym globie...
Jeźdźcy rodeo podczas nalotu na Eisenerz.

Jazda konna wieczorem

© Jean-Christophe Dupasquier

Jeźdźcy rodeo podczas nalotu na Eisenerz.

Wszyscy przebrani na nalot na Eisenerz

© Jean-Christophe Dupasquier

Nalot na Eisenerz jest zawsze lokalną atrakcją

Erzberg w rozkwicie: rajd na Eisenerz

© Yana Stancheva / Red Bull Content Pool

Dowiedz się więcej

Red Bull Erzbergrodeo

Kto jest w stanie pokonać Żelaznego Giganta? Amatorzy i gwiazdy Hard Enduro mierzą się podczas 4-godzinnego wyścigu po wyczerpującym terenie, podczas którego tylko nieliczni dotrą do mety.

AustriaEisenerz, Austria
Info o evencie
Enduro

Kup kolekcję

Do sklepu