Główną częścią 4-dniowego wydarzenia w górniczym Eisenerz w Austrii jest oczywiście niedzielny wyścig, w którym 500 najszybszych zawodników staje do rywalizacji nie tylko o zwycięstwo w legendarnym Red Bull Hare Scramble, ale przede wszystkim zmierzy się ze zdradliwym Żelaznym Gigantem i doświadczy przygody życia.

Zanim jednak najszybsza pięćsetka zamelduje się na starcie niedzielnego Red Bull Hare Scramble - czeka ich przeprawa przez piekielnie szybkie kwalifikacje. Podczas dwudniowego Iron Road Prologue swoich sił w wykręceniu najlepszego czasu, na trasie biegnącej na szczyt Żelaznego Giganta, tradycyjnie spróbuje 1500 zawodników. Każdy z nich ma po jednym przejeździe w piątek i sobotę, aby zapewnić sobie miejsce w finale oraz jak najlepszą pozycję startową. Aspirując do zwycięstwa, czy nawet dojechania do mety Red Bull Erzbergrodeo w regulaminowym czasie czterech godzin, trzeba dać z siebie wszystko w kwalifikacjach. Tylko nielicznym w historii udało się zobaczyć szachownicę startując z drugiej lub dalszej linii. Należą do nich oczywiście Graham Jarvis oraz Billy Bolt.