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Enduro
Przewodnik przed Red Bull Erzbergrodeo 2026
Sprawdź, gdzie oglądać 30. edycję Red Bull Erzbergrodeo, o której startuje transmisja z finałowego wyścigu Red Bull Hare Scramble oraz najważniejsze informacje o najtrudniejszym wyścigu Hard Enduro.
Pierwszy weekend czerwca to jedna z najważniejszych dat w kalendarzu Hard Enduro. To czas najsłynniejszych zawodów w branży - Red Bull Erzbergrodeo 2026! 30. edycja legendarnej imprezy po raz kolejny gości 1500 rządnych wrażeń zawodników, dziesiątki tysięcy kibiców głodnych wysokooktanowych wrażeń i miliony widzów przed odbiornikami oglądających transmisję z głównego wyścigu Red Bull Hare Scramble.
Transmisja na żywo Red Bull Hare Scramble
Główną częścią 4-dniowego wydarzenia w górniczym Eisenerz w Austrii jest oczywiście niedzielny wyścig, w którym 500 najszybszych zawodników staje do rywalizacji nie tylko o zwycięstwo w legendarnym Red Bull Hare Scramble, ale przede wszystkim zmierzy się ze zdradliwym Żelaznym Gigantem i doświadczy przygody życia. Transmisja z finału Red Bull Erzbergrodeo 2026 startuje 7. czerwca o 12:30 na Red Bull TV!
Iron Road Prologue
Zanim jednak najszybsza pięćsetka zamelduje się na starcie niedzielnego Red Bull Hare Scramble - czeka ich przeprawa przez piekielnie szybkie kwalifikacje. Podczas dwudniowego Iron Road Prologue swoich sił w wykręceniu najlepszego czasu, na trasie biegnącej na szczyt Żelaznego Giganta, tradycyjnie spróbuje 1500 zawodników. Każdy z nich ma po jednym przejeździe w piątek i sobotę, aby zapewnić sobie miejsce w finale oraz jak najlepszą pozycję startową. Aspirując do zwycięstwa, czy nawet dojechania do mety Red Bull Erzbergrodeo w regulaminowym czasie czterech godzin, trzeba dać z siebie wszystko w kwalifikacjach. Tylko nielicznym w historii udało się zobaczyć szachownicę startując z drugiej lub dalszej linii. Należą do nich oczywiście Graham Jarvis oraz Billy Bolt.
Rocket Ride i dodatkowe atrakcje
W ciągu czterech intensywnych dni na Żelaznym Gigancie nie brakuje dodatkowych, widowiskowych atrakcji. Jednym z nich zdecydowanie są rozgrywane w systemie pucharowym wyścigi Rocket Ride. W każdym biegu czterech zawodników ściga się w szalonym sprincie na jednym z niezwykle stromych podjazdów. Najlepsza para przechodzi do kolejnego etapu, aby w finale wyłonić zwycięzcę.
Piwny Namiot
Prawdziwą legendą Red Bull Erzbergrodeo jest jednak atmosfera panująca przez cały tydzień w Eisenerz i na Żelaznym Gigancie. Zawody rozgrywane na terenie czynnej kopalni odkrywkowej w Austrii nie są najłatwiejsze do oglądania na miejscu, jednak to nie dlatego co roku ściągają tam dziesiątki tysięcy fanów Hard Enduro. Impreza rozpoczyna się już podczas tradycyjnej parady przez miasteczko, kiedy motocykliści mogą dać upust swojej fantazji ku ucziesze kibiców i lokalnej społeczności.
Jedną z największych atrakcji na Erzbergrodeo jest jednak "Beer tent", czyli namiot w którym można nabyć złoty napój i zintegrować się z obywatelami całego świata współdzielącymi pasję do tego sportu. To, co dzieje się w Piwnym Namiocie zostaje w Piwnym Namiocie, chociaż legendy o tych wydarzeniach krążą co roku po całym globie...