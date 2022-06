Erzbergrodeo w liczbach!

- To co odróżnia Erzbergrodeo od innych zawodów Hard Enduro na całym świecie jest sama skala imprezy. Całe cztery dni są potrzebne, żeby zmieścić cały fun i wszystkie wydarzenia dziejące się na Żelaznym Gigancie. Punktem kulminacyjnym tego szalonego długiego weekendu jest Red Bull Hare Scramble, gdzie "tylko" 500 zawodników wyrusza w szaloną przygodę, z której tylko garstce udaje się ukończyć czterogodzinną trasę pełną bólu i tortur.

