Własny bolid F1 Red Bulla na wyciągnięcie ręki

Ryk silnika, zawrotna prędkość bolidu, niesamowity docisk generowany przez niego w zakrętach i emocje, które odczuwamy jako kibice, dopingując jego kierowcę... A gdyby tak skondensować to wszystko do rozmiarów dłoni i postawić na półce we własnym domu, aby móc cieszyć się tym na co dzień? To niewątpliwie kusząca opcja, tym bardziej, że prawdziwe bolidy potrafią kosztować setki tysięcy euro. Wobec takiej kwoty wydatek od kilkudziesięciu do kilkuset zł na model nie wygląda już tak strasznie. Sprawdźmy więc, jakie mamy możliwości.

Mikromodele

2 min Papierowe marzenia... Papierowe marzenia...

Miniatury samochodów w skali 1:64 są idealne dla tych, którzy nie mają zbyt wiele miejsca, a chcieliby posiadać kolekcję interesujących ich pojazdów. Przykładowe wykiczenie dla fanów Red Bulla wskazuje na bolidy co najmniej dwóch kierowców rocznie z 21 jak dotąd lat istnienia ekipy "Czerwonych Byków", co już daje 41 maszyn. Dodając do tego specjalne malowania, wersje z testów czy auta prowadzone okazyjnie przez kogoś innego, możemy otrzymać nawet 50-60 modeli. To już bardzo dużo, dlatego niewielkie rozmiary pojedynczego egzemplarza znacząco ułatwiają przechowywanie całej kolekcji. Minusem modeli w tej skali jest częste upraszczanie detali wynikające z ograniczeń technologicznych. W tej grupie dominują modele gotowe, tzw. diecasty.

Podobnie sprawa ma się z autami w skali 1:43. Choć wciąż niedrogie (zazwyczaj), są już zauważalnie droższe od mniejszych odpowiedników, ale za to również większe i nieco bardziej szczegółowe. Wciąż jeszcze pozwalają także na zgromadzenie dużego zbioru na małej przestrzeni. Ich wadą jest momentami zbytnia toporność, tzn. duża grubość części, które w oryginale były cienkie oraz rzucające się w oczy szczeliny między elementami. Cecha ta dotyczy jednak przede wszystkim diecastów. Co innego modele do samodzielnego montażu - te są już wystarczająco szczegółowe, niektóre mają nawet odwzorowane elementy wnętrza. Minusem jest jednak ich cena, sięgająca nawet kilkuset zł.

Najbardziej powszechne skale

Model STR13 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Z uwagi na dostępność modeli w sklepach z zabawkami, często spotkać można bolidy w skali 1:24. Są to albo diecasty zauważalnie lepsze od tych w 1:43, albo zestawy do samodzielnego montażu. Efektem budowy takiego zestawu jest zwykle cieszący oko model, który jednak nie jest wolny od uproszczeń. Do najpowszechniejszych należą nierelistycznie grube anteny, nienaturalnie ułożone pasy bezpieczeństwa oraz monolityczne klocki mające imitować wloty powietrza do hamulców, które jednak zaczynają dobrze wyglądać dopiero po rozwierceniu. Modele starszych konstrukcji mają też zwykle płaty przedniego i tylnego skrzydła, które w oryginale były osobnymi elementami, połączone w jedną całość. Skala 1:24 jest dobra dla fanów Formuły 1, którzy chcą mieć na półce coś sporego (bolidy w tej podziałce są nieco większe od dłoni), a zarazem nie chcą wydać na model zbyt dużej sumy.

W tej samej podziałce wydano także wiele darmowych modeli kartonowych, które należy samodzielnie wydrukować i skleić. Żadna inna kategoria nie może równać się z darmowymi kartonówkami pod względem asortymentu. Nie są to jednak modele idealne, ponieważ bardzo trudno jest uformować karton tak, aby ukazywał wszystkie krzywizny występujące w prawdziwym bolidzie, a już niemal niemożliwe bez dysponowania naprawdę dużymi umiejętnościami jest ukształtowanie kawałka papieru tak, by dobrze imitował kształt opony (zwłaszcza takiej z bieżnikiem). Tutaj plastik i żywica mają bezwzględną przewagę.

Pora na najbardziej popularną podziałkę w tej dziedzinie modeli, czyli skalę 1:20. Znajdziemy w niej bardzo wiele modeli bolidów praktycznie z każdej epoki. Zacznijmy od tych plastikowych. W sklepach modelarskich znajdziemy niewiele aktualnie produkowanych modeli tego rodzaju, za to jeśli już są, to niezbyt drogie. Wiele z nich przestano jednak wytwarzać wiele lat temu, stąd ich słaba dostępność i wysoka cena na rynku wtórnym. Do zalet plastikowych modeli w skali 1:20 należą możliwość fantastycznego zdetalizowania bolidu, ukazania jego najdrobniejszych szczegółów i zgromadzenia różnorodnej kolekcji.

Osobną kategorię stanowią modele żywiczno-metalowe. Są one bardzo drogie (nawet 1000 zł), ale często występują jako jedyny model danej konstrukcji, więc jeśli komuś zależy na jakimś konkretnym bolidzie w tej skali, np. na Red Bullu RB3, RB9, RB16B czy RB18, nie ma niestety innego wyboru. Są też częściej dostępne od ręki w sklepach.

3 min Jak stworzyć bolid F1?

Królewska kategoria

Jeśli ktoś chce mieć na półce naprawdę duży bolid, może sięgnąć po diecasty w skali 1:18 albo plastikowe miniatury w skali 1:12. W tej drugiej podziałce spotkamy też modele żywiczne, które oferują mnóstwo detali za cenę adekwatną do wrażenia, jakie robią po ukończeniu. Najbardziej wymagający modelarze detalizują je jeszcze bardziej we własnym zakresie do tego stopnia, że zdjęcia ich prac można pomylić ze zdjęciami oryginałów. Co ciekawe, plastikowe modele w skali 1:12 bywają tańsze od żywicznych w skali 1:20.

Praca od podstaw

Czasami zdarza się, że ktoś chce mieć model bolidu, którego nie produkuje żadna firma albo zbudować go w niestandardowej skali. Wtedy może się wykazać, budując go od podstaw, opierając się na planach i zdjęciach. Jest to tzw. scratch i jeśli się go dobrze wykona, można liczyć na wyrazy uznania nawet od najlepszych modelarzy. W taki właśnie sposób - od podstaw z kartonu - swoje modele budował Paul Bischof. Robił do od 8. roku życia, a gdy stworzył fantastyczną miniaturę Red Bulla RB7, skontaktował się z nim Rob Marshall, ówczesny szef projektów Red Bull Racing. Bischof otrzymał ofertę oracy, dzięki której mógł zamieć papier na włókno węglowe i zająć się budową prawdziwych bolidów, którymi później ścigali się kierowcy "Czerwonych Byków". Kto wie, czy gdzieś na świecie przy biurku z częściami modelu nie siedzi kolejny chłopiec, który, gdy dorośnie, zostanie legendarnym konstruktorem prawdziwych samochodów Formuły 1.