Jak grać na mapach Red Bull Flick niczym zawodowiec

W profesjonalnych rozgrywkach Counter-Strike: Global Offensive dochodzi do niewielu zmian w oficjalnej puli map. Zawodowcy spędzili lata na Dust 2, Overpass czy Nuke, a jakiekolwiek rotacje zawsze są wielkim wydarzeniem. Red Bull Flick jednak oferuje znacznie inne doświadczenia, bowiem tutaj nowe, oryginalne mapy to podstawa rywalizacji.

W najnowszej edycji Red Bull Flick zawodników obowiązuje pula ośmiu stworzonych od podstaw map, które przez wiele tygodni były planowane i dopracowywane przez profesjonalnych projektantów. Choć na pierwszy rzut oka nie mają wiele wspólnego z klasycznymi mapami, to i one wymagają wnikliwej analizy i przygotowań.

ruszają z pomocą, by każdy uczestnik Red Bull Flick poczuł się na tych nietuzinkowych mapach jak ryba w wodzie. Reprezentanci G2 Esports radzą, jak przygotować się do kwalifikacji – zaczynając właśnie od opanowania wirtualnych aren.

huNter i NiKo może i są kuzynami, ale do treningów w CS:GO mają diametralnie różne podejście. Każdy duet rywalizujący w Red Bull Flick zacznie od mapy City Palace, by potem przenieść się na Control Room, Digital Archives i Sky Platform. W dalszej kolejności na graczy czekają Wi-nG:5, Wi-nG:5 Dex, Wi-nG:5 Flux oraz Wi-nG:5 T3L-P0RT. NiKo, po zobaczeniu listy map, w pierwszej kolejności skupił się na opanowaniu wszystkich pozycji i znalezieniu podstawowych linii strzałów.

