"Znaliśmy się od trzech czy czterech lat" - mówi "Yamii--". Para już dużo wcześniej sporo trenowała, biorąc nawet udział we wcześniejszych krajowych turniejach. "Szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie, dlaczego zdecydowałem się dołączyć do Red Bull Flick, jednak w 2020 roku odbyła się polska edycja i udało nam się zająć 2. miejsce w klasyfikacji generalnej. Myślę, że czuliśmy, że jesteśmy dobrzy na nowych mapach. Bardzo szybko uczyliśmy się nowości, z czym inni mieli problemy".

Dotarcie do Invitationala 2021 w Helsinkach było nie lada wyzwaniem. Para pozostała jednak odporna i zdeterminowana, że jej się uda. Wkrótce, w ostatnim meczu fazy grupowej, zmierzyli się z dwoma uznanymi prosami z G2 Esports: Nikolą "NiKo" Kovacem oraz Nemanją "huNterem-" Kovacem. To jedni z najlepszych graczy CS:GO i najbardziej wymagający rywale, a "Yamii--" i "Zireael" byli nowicjuszami.

"Yamii" przyznaje, że nieco się trząsł, ale nie z nerwów, a raczej z podekscytowania całą sytuacją. "Drżałem, ale nie było to spowodowane żadnym stresem. Byłem po prostu tak zmotywowany i podekscytowany, że potrzebowałem ujścia tych emocji. Gra z 'NiKo' i 'Hunterem' nie była stresująca ponieważ byli jedynie naszymi przeciwnikami i musieliśmy ich przejść, by awansować do kolejnej rundy".

"Zireael" przypisuje to znajomości mapy: "Byliśmy bardzo dobrze przygotowani na tej mapie. Nasza współpraca była na bardzo wysokim poziomie. Kontrolowaliśmy grę od początku do końca".

