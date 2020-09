„TaZ” zaprasza na Red Bull Flick: „Dobra zabawa i trening”

Turniej Red Bull Flick w Polsce odbędzie się po raz pierwszy – to nowatorska rywalizacja w CS:GO w nietypowej formule 2v2 na customowych mapach Red Bulla ( sprawdź główną stronę turnieju ).

Rywalizacja w Polsce składa się z 8 osobnych turniejów oraz finału. Pierwszy z nich odbędzie się już w sobotę 26 września (transmisja na kanale Red Bull Polska na Twitchu ) natomiast decydująca rozgrywka - podczas finału ESL Mistrzostw Polski w dniach 21-22 listopada. W finale zmierzą się najlepsi z najlepszych, czyli duety, które zwyciężą w turniejach eliminacyjnych. Zapisy do turnieju trwają od (link do zapisów). Jest o co walczyć, bo zwycięski duet otrzyma do podziału nagrodę główną w wysokości 10 tys. zł .

O nowej formule 2v2 w rywalizacji CS:GO oraz specyfice turnieju Red Bull Flick, rozmawiamy z Wiktorem “TaZ-em” Wojtasem , graczem HONORIS , który miał okazję grać już tej formule w sierpniu podczas zawodów Red Bull Flick EU Pro Invitational. W drugiej części rozmowy „TaZ” podsumowuje też ostatnie miesiące w ekipie HONORIS i mówi o przyszłości.

Bartłomiej Bukowski: Jak oceniasz pomysł formatu Red Bull Flick?

Wiktor “TaZ” Wojtas : Jestem jego fanem! Mieliśmy okazję już przed turniejem, na bootcampie, sobie wszystkie mapki potestować i dla mnie był to bardzo fajny sposób rozgrzewki i budowania komunikacji w drużynie. Ale też przede wszystkim rozwijania umiejętności strzeleckich. Tak naprawdę mieliśmy tu wszystko w jednym.

Która mapa najbardziej przypadła Ci do gustu?

Hmm… zacznijmy może od tego, że zdecydowanie najmniej podobała mi się ta z łódkami [Speedway - przyp. red.]. Nie da się ukryć, że jednak latanie po ścianach nie jest moją specjalnością. Jeżeli natomiast chodzi o ulubioną, to postawiłbym albo na Matrix, albo Garden.

Masz wrażenie, że któraś z roli z tradycyjnego CS’a ma naturalną przewagę w tym trybie?

Zależy to też od tego, jak ten tryb wygląda. My próbowaliśmy także wersji 3v3. To jest totalnie inna rozgrywka. Tak naprawdę nie ma tam w ogóle czasu na żadne taktyki, wszystko polega na ciągłych pojedynkach strzeleckich. Przy 2v2 także na pewno liczy się strzelanie, ale to potrafi dziś każdy zawodnik w CS’ie. Moim zdaniem równie istotne jest budowanie taktyki, więc może IGL… Na pewno jednak najtrudniej mają snajperzy, bo nie ma tu zbyt wielu okazji, by grać z AWP. Poza tym, jednak szanse są chyba raczej wyrównane. Na pewno trzeba mieć na siebie pomysł. Nie da się wygrać tylko biegając przed siebie.

No właśnie, mówisz o taktykach, podczas gdy w jednym z wywiadów, zwycięzca edycji w Omanie stwierdził, że przede wszystkim trzeba “płynąć z nurtem”, a format ten “nie wymaga strategii”.

Zależy też od tego, na jakiego przeciwnika się trafi. Jednak z mojego doświadczenia jest tak, że w momencie, gdy się za bardzo nie myśli, nie analizuje i nie tworzy taktyki, to można bardzo szybko znaleźć się w momencie, gdzie zostało 10 punktów do przegrania mapy. Te punkty jednak uciekają bardzo szybko. Dlatego dla mnie na pewno trzeba mieć jakiś pomysł od samego początku. Gdy już się odda inicjatywę drugiej drużynie, jest bardzo ciężko wrócić.

Myślisz, że najlepsi w tym trybie mogą w przyszłości szukać szczęścia także na profesjonalnej scenie CS:GO?

To zależy. Jeżeli byśmy mieli np. dostęp do teamspeaka graczy i można by tego posłuchać, to można wyciągnąć dużo więcej od takich zawodników, niż oglądając tylko same pojedynki strzeleckie. Jednak ta komunikacja od razu byłaby widoczna. Kto potrafi się fajnie porozumiewać i odnajdywać w chaosie, a kto jest bardziej graczem milczącym, jednak utalentowanym strzelecko. Wszystko zależy zatem od tego, do jakich danych byśmy mieli dostęp.

Jak oceniłbyś sam pomysł takiego odświeżenia sceny CS’a, kombinowania z nowymi trybami?

Nie będę ukrywał, że ja jestem zatwardziałym fanem turniejów. Kocham je i obecną tam rywalizację zespołową, to jest mój chleb powszedni. Tego nic nie zastąpi. Jednak w tego typu współzawodnictwie, które teraz stworzył Red Bull, odnajduję pewną świeżość. Dużo bardziej nastawiam się tu na dobrą zabawę niż na czystą walkę. Rywalizacja była tu dla mnie kwestią drugorzędną.

Tak to właśnie kiedyś wyglądało, kiedy zaczynałem grać. Jest to dla mnie pewien powrót do przeszłości, gdy grało się dla czystej zabawy, a jakiekolwiek wygrane, czy późniejsze propozycje dołączenia do drużyny, są na drugim planie.

A jak do rywalizacji w tym formacie podeszła reszta HONORIS?

Była część, której bardzo zależało na zwycięstwie. Ale była też część, która podeszła tak jak ja, czyli głównie dla zabawy. Przede wszystkim jednak, wszyscy czerpaliśmy z tego dużo „funu”, mieliśmy nawet takie własne dodatkowe wyzwania. Dla przykładu drużyna, która przegrała, musiała robić pompki, albo przysiady, aby dodawać sobie dodatkową nutkę rywalizacji.

Skoro już mowa o reszcie zespołu - jakie są plany na najbliższą przyszłość dla HONORIS?

Wydaje się, że obecnie sytuacja jest nieco inna niż na początku. Wówczas zawodnicy zostali rzuceni na bardzo głęboką wodę, mieliśmy start organizacji, były bardzo wysokie oczekiwania, byliśmy w zasadzie pod lupą każdego gracza i kibica w Polsce. Nie podołaliśmy, nie udało się osiągnąć zamierzonych rezultatów, ale teraz ponownie stajemy do testów i ponownie rozpoczynamy poszukiwania. Chcemy dalej sięgać po młodych zawodników, tym razem niesprawdzonych i budować ich pewność siebie, umiejętności. Liczymy, że uda nam się połączyć zarówno znalezienie młodych talentów jak i dość szybkie pokazanie fajnych wyników - to nasz obecny cel.

Będąc bogatszy o doświadczenie z dotychczasowej budowy drużyny - co jest rzeczą, którą najmocniej byś wyróżnił na zasadzie “tu można było zadziałać inaczej, lepiej”?

Na pewno można było wiele rzeczy inaczej rozwiązać. Można było inaczej podejść do turniejów, do treningów, ale to są niejednokrotnie drobne rzeczy. Kiedy jednak zbierze się tych małych elementów zbyt dużo, to trzeba zacząć od początku. Tak też teraz robimy.

Dla mnie i dla Filipa jest to też przede wszystkim nauka. Pierwszy raz stawiamy się w takiej pozycji. Dotychczas, kiedy tworzyliśmy zespoły, robiliśmy to z zawodnikami, których znaliśmy, bądź wiedzieliśmy, że są sprawdzeni w boju. Teraz sięgamy w zupełnie inne terytorium. Jest to dla mnie coś bardzo fajnego i mam nadzieję, że uda nam się zbudować przyszłość nie tylko dla organizacji, ale też dla młodych graczy.

Stawiacie sobie na najbliższy czas jakieś cele minimum, jeżeli chodzi o turnieje? Czy jednak najpierw poszukiwanie ludzi, a dopiero potem ewentualne wyniki?

Obecnie, przez pandemię w ogóle trudno mówić o turniejach. Mamy na pewno kilka, które się zbliżają i chcemy w nich wypaść jak najlepiej. Celem numer jeden na pewno jest pokazanie fajnych wyników i dobrej gry. Drugim celem jest wygranie chociaż jednego turnieju do końca tego roku. Wydaje mi się, że to całkiem racjonalne podejście, wierzymy w to. Nie bierzemy udziału w największych turniejach na świecie, więc mam nadzieję, że naszą dobrą grą uda nam się choć odrobinę zakryć tę plamę, którą daliśmy na początku roku.

Ostatnio mocno rotujecie składem. Kto w tej chwili może być pewny swojego miejsca?