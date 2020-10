"NEO" o Red Bull Flick: Podoba mi się ten tryb!

Turniej Red Bull Flick w Polsce odbędzie się po raz pierwszy – to rywalizacja w CS:GO w nietypowej formule 2v2 na customowych mapach Red Bulla ( sprawdź główną stronę turnieju ).

Rywalizacja w Polsce składa się z 8 osobnych turniejów oraz finału. Dwa turnieje już za nami ( tutaj możecie zobaczyć video highlights z obu z nich ), najbliższy już w sobotę, 10 października, a decydująca rozgrywka - podczas finału ESL Mistrzostw Polski w dniach 21-22 listopada. W finale zmierzą się najlepsi z najlepszych, czyli duety, które zwyciężą w turniejach eliminacyjnych - zapisy do turnieju trwają ( link do zapisów ). Jest o co walczyć, bo zwycięski duet otrzyma do podziału nagrodę główną w wysokości 10 tys. zł .

O nową formule 2v2 w rywalizacji CS:GO oraz porady dotyczące Red Bull Flick, pytamy tym razem Filipa "NEO" Kubskiego z HONORIS , który miał okazję grać tej formule w sierpniu podczas zawodów Red Bull Flick EU Pro Invitational. W drugiej części rozmowy „NEO” podsumowuje też ostatnie miesiące w ekipie HONORIS.

Grzegorz Wojnarowski: Jak wyglądała wasza gra HONORIS w Red Bull Flick?

Filip "NEO" Kubski: Graliśmy dwa duety. Mój duet akurat przegrał w grupie jeden mecz, później kolejny w play-offach. Jak się okazało, oba zespoły, które nas pokonały, dotarły do finału całego turnieju.

Sama gra w tym trybie była bardzo fajnym doświadczeniem. Dotychczas na treningach graliśmy 3 na 3, a mapy są przystosowane do 2 na 2 i trochę inaczej ta rozgrywka wygląda, przez co faktycznie mieliśmy trochę braków. Było widać, że niektórzy mieli już wypracowane zagrania, taktyki. I to mimo tego, że to bardzo dynamiczna rozgrywka, gdzie akcja dzieje się bardzo szybko. Nawet zagranie kilku spotkań, daje pogląd na to, jak grać i co warto robić. Mi się bardzo podoba ten tryb, to fajna alternatywa do tradycyjnej gry.

Wielu zawodników ze ścisłej światowej czołówki występuje w takich zawodach?

W grupie [na zawodach Invitational - red.] mieliśmy dwie francuskie drużyny, jedna z nich miała w składzie najlepszych zawodników na świecie w tym "ZywOo" z Vitality. I akurat z nimi udało nam się wygrać. Ale temu duetowi nie poszło najlepiej. Turniej, w którym braliśmy udział, też wygrali Francuzi, ale tacy, o których pierwszy raz słyszałem.

Najlepsze momenty pierwszego turnieju Red Bull Flick

W tym trybie chodzi przede wszystkim o zdominowanie mapy. Jak się ją dominuje?

Jest punkt na mapie, flaga, którą trzeba przejąć i po prostu dominować na tym punkcie. Przeciwnik po śmierci pojawia się po kilku sekundach i biegnie go odbijać. Trzeba utrzymać pozycję przez 45 sekund. Jak utrzymasz ją przez ten czas, zdobywasz punkt. Gra toczy się do dwóch punktów.

Jest pięć różnych map, każda charakteryzuje się czym innym. Jedna np. jest tylko na pistolety, inna ma teleporty, kolejna ma specjalne wyskocznie…

“TaZ” mówił ostatnio , że wyjątkowo nie podeszła mu jedna mapa - ta z łódkami.

Ja z kolei bardzo lubię tę mapę. Myślę, że każdy ma swoje wybory, swoje miejscówki.

Czyli ty lubisz sobie “podriftować” po ścianach?

Tak, uwielbiam. Często nawet "dla chillu" gram sobie tego typu tryb gry, odpalam muzykę i surfuję, także tym bardziej lubię ten element. Bardzo często go wykorzystuję na tej mapie.

Filip „NEO” Kubski © Bartek Woliński / Red Bull Content Pool

A któraś Ci się nie podoba?

Pierwsza, Castle. Jest tam duża otwarta przestrzeń na środku, trudna jest walka o flagę tam.

Dużo trzeba się namęczyć, by utrzymać flagę przez 45 sekund?

Trochę tak. Trzeba przyznać, jest to bardzo emocjonujące, czasem to kwestia kilku sekund, starasz się schować za ostatnim rogiem przy fladze, a jednak przeciwnik znajduję lukę i odbija pozycję. Jest dużo zwrotów akcji, ciekawa rozgrywka.

Brzmi bardzo dobrze pod kątem transmisji.

Tak, wydaje mi się to bardzo spoko. Jest to fajna rozgrzewka. My to właśnie tak traktowaliśmy. Przed naszymi meczami opalaliśmy ten tryb i między sobą walczyliśmy o flagi. Jest dużo strzelania, dużo komunikacji, można się fajnie rozgrzać.

Pamiętasz ile trwał wasz najdłuższy, a ile najkrótszy mecz w tym trybie?

Szczerze mówiąc nie. To jest tak szybka akcja, że byłem w szoku, że tak sprawnie to poszło. Wiadomo, czas inaczej leci podczas grania, ale nie pamiętam.

Najlepsze momenty drugiego turnieju Red Bull Flick

Z tego jednak wynika, że mecze są raczej szybkie? Kwestia bardziej kilku minut, a nie kilkudziesięciu.

Tak, zanim się obejrzysz już jest koniec.

Planujecie udział w kolejnych turniejach w formule 2 na 2?

Na tę chwilę nie wiem co jest w kalendarzu, ale chętnie bym zagrał. Było fajnie.

Powiedziałeś, że to alternatywa dla tradycyjnego CS’a. Jak duża jest różnica pomiędzy graniem 5 na 5 a 2 na 2?

Taka jak między pięcioosobową koszykówką a streetballem, albo między siatkówką halową i plażową. Czyli duża. Biorąc pod uwagę, że jest inna mapa, inna strategia podkładania bomby, bronienia bombsite’ów, ta rozgrywka jest zupełnie inna. Bardziej dynamiczna.

Czy nie uważasz, że przez krótki czas trwania gry jest większy element losowości? W tradycyjnym CS’ie jak mecz trwa pięć godzin to raczej masz pewność, że wygrał lepszy.

Taz i NEO zakładają organizację HONORIS © Honoris

Myślę, że nie. Mimo wszystko dosyć często jest szansa na zrewanżowanie się. Po śmierci po kilku sekundach pojawiasz się na nowo i znów jest opcja walki, więc tak naprawdę nie ma elementu losowego.

Co ci się najbardziej podoba w tym trybie?

Podoba mi się to, że jest to wreszcie nowy tryb w CS’ie, który da się grać competitive. Tak naprawdę pierwszym trybem, który się grało, zanim jeszcze powstały wszelkie turnieje i ligi oraz wszelkie aktualne systemy, był tryb z zakładnikami. Jedni ich przetrzymywali, drudzy musieli ich odbić. I to było coś zupełnie innego od obecnej rozgrywki z podkładaniem bomby. A to, co mamy w Red Bull Flick to już w ogóle całkowita nowość

W esporcie, w grach, najfajniejsze produkty z reguły pojawiają się ze strony społeczności. Są tworzone przez użytkowników, a nie oficjalnego producenta. Często przerastają popularnością oryginalny produkt. Tak powstał sam Counter-Strike, który początkowo był dodatkiem do Half-Life’a. To jest bardzo fajne, że w świecie gier można tak się bawić, tworzyć własne mapy, czy tak jak tutaj - całe tryby gry.

Myślisz, że to jest coś takiego, co może dać powiew świeżości, zainteresować CS’em nowych graczy? W ostatnim czasie wielu z nich, przerzuca się na Valoranta, nawet niektórzy zawodowcy.

Trudno powiedzieć. Jeżeli takie turnieje by się pojawiały częściej, to może tak. Jednak wszyscy są skupieni głównie na standardowym trybie grania 5 na 5. Trzeba poświęcić bardzo dużo czasu na te tradycyjne mapy, na taktyki, pracę zespołową. Kiedyś grało się tak zwane aim-mapy, to w ogóle było 1 na 1 i polegało po prostu na tym, by ustrzelić przeciwnika częściej niż on ciebie. Byli zawodnicy, którzy grali tylko takie tryby. Może wraz ze wzrostem popularności tych map i zaangażowaniu większej ilości osób by się udało, ale aby to miało aż taki wpływ… sam nie wiem.

"NEO" o HONORIS: Ciągle się docieramy

Chciałem też spytać cię o HONORIS. Organizacja wciąż młoda, wciąż się rozwija, jednak mieliście na początku dość nieprzyjemną serię, niewiele wygrywaliście. A jak jest teraz? Czy z nowymi zawodnikami lepiej wam się układa gra? I skąd w ogóle tak szybkie zmiany?

Tak naprawdę wciąż jesteśmy na etapie testów. To jest kluczowa faza, której nie da się przyspieszyć ani przewidzieć. Ostatnio widziałem dobry wywiad z jednym z trenerów - “Loordem”, który teraz trenuje Wisłę Kraków. Zapytano go właśnie o naszą drużynę i on powiedział, że tak naprawdę przebijanie się i docieranie się ze składem trwa około roku. Jesteśmy na to przygotowani.

W Honoris na początku dobraliśmy skład, który 'na papierze' jawił się jako mocno konkurencyjny i zaczęliśmy powoli budować naszą grę. Trwało to z dwa-trzy miesiące i dopiero wtedy się pojawiliśmy na oficjalnych meczach. Wówczas zderzyliśmy się z zupełnie nowymi wyzwaniami. Właśnie podczas spotkań o stawkę dowiadujesz się najwięcej o drużynie, np. to, że nie każdy zawodnik jest zdolny do grania pod presją i jego gra wygląda zupełnie inaczej, niż na treningach. Tak naprawdę to jest bardzo złożony problem. Drużyna to jest organizm, który musi działać na wielu płaszczyznach i tutaj niewątpliwie cały czas poszukujemy optymalnego rozwiązania.

Rozważacie wzmocnienia graczami spoza Polski? Widziałem na waszym profilu tweet z brazylijską flagą, a pod nim komentarze, że dołączy do was “Fallen”.

“Fallen” to nasz rywal i kolega, z którym znamy się od wielu lat. Akurat był w Warszawie, trochę się nudził. Spotkał się z Wiktorem i zaoferował, że nam pomoże. Był tak jakby naszym trenerem przez jeden dzień, obserwował naszą grę, dawał nam porady. Także tutaj wielkie podziękowania dla niego za spędzenie tego czasu z nami. A przy okazji poszedł „clickbait”, lekki trolling ze strony naszej organizacji.

Czyli na razie nie będzie zagranicznych wzmocnień?

Nie będzie.

Czy w trudnych momentach nie myślicie sobie z "TaZem”, że robicie się za starzy, żeby dobrze grać w CS’a? Czy macie raczej takie podejście, jak czołowy polski gracz League of Legends „Woolite”, który uważa, że wiek w niczym nie przeszkadza i nikt jeszcze nie wie, jak długo może trwać esportowa kariera?

Uważam podobnie jak „Woolite”. Tak naprawdę jesteśmy tym najstarszym rocznikiem. Razem z Wiktorem zaczynaliśmy grać w esportowego CS’a, jak ten dopiero zaczynał istnieć. Byliśmy przy tworzeniu się całej sceny. Wydaje mi się, że po prostu przecieramy ten szlak i to my będziemy sprawdzać, jak długo można grać. Niektórzy mogą twierdzić, że ta granica została już przekroczona, bo nie ma nas w topce. Ale nadal walczymy. Osobiście czuję się świetnie, jeżeli chodzi o grę, nie czuję żadnych spadków refleksu. Jest to jednak gra drużynowa, mamy nowy zespół, a żeby go uformować potrzeba czasu.

Wspomniałeś, że jesteś na scenie już bardzo długo. Pamiętam taki obrazek sprzed dwunastu lat – „Luqa” i “TaZa” w Teleekspresie u Macieja Orłosia. Po jednym ze swoich sukcesów musieliście tłumaczyć od podstaw na czym polega profesjonalne granie. Dużo się zmieniło w esporcie od tego czasu?

Tak naprawdę już wtedy mieliśmy ogromne turnieje, tysiące widzów na trybunach. Oprócz skoku finansowego, aż tak dużej różnicy nie ma. Bardziej ją widać, jeśli cofniemy się jeszcze o kilka lat. W okolicach 2005 roku esport to było granie w lobby hotelowych, kawiarenkach internetowych, czasem na podziemnych parkingach. D Hiszpanii czy do Szwecji jeździliśmy autem, żeby grać turniej tak o frytki. Mój tata był naszym kierowcą i menedżerem. Czuć było, że wszystko było bardziej z pasji i zajawki. To było robione przez społeczeństwo CS’a dla społeczeństwa CS’a. Wszyscy się znali, scena była mniejsza, zupełnie inny klimat. Cieszę się, że miałem okazję przez to przejść.

Teraz bogaciej i efektowniej, ale mniej ma to wszystko uroku?

Myślę, że coś w tym jest. Wiadomo, przyjemniej jest polecieć samolotem i dotrzeć na miejsce w dwie godziny, niż prawie dobę jechać autem. Spać w pięciogwiazdkowym hotelu, a nie na hali na karimatach i w śpiworach. Ale i to drugie ma swój urok.

Ja widzę esport sprzed 15-20 lat jako zajawkę pokolenia wychowanego na niewydolnych pecetach i miesięczniku „Secret Service”. Do tego bez internetu, żeby pograć z kolegami nie wystarczyło wejść na serwer. Trzeba było przywieźć kilka wielkich, ciężkich komputerów do jednego mieszkania.