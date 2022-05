Debiut na imprezie Red Bull Formation to nie lada osiągnięcie. Pochodząca z Nowej Zelandii Robin Goomes pierwszy raz została zaproszona na niezwykłe wydarzenie i musimy przyznać, że bardzo szybko odnalazła się w nowej roli. Kilka lat temu zawodniczka przewróciła swoje życie do góry nogami. Wystąpiła z szeregów nowozelandzkiej armii i postanowiła spełnić swoje rowerowe marzenie, jeżdżąc po największych festiwalach i startując w najważniejszych zawodach.

