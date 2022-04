Poznaj zawodniczki zaproszone na Red Bull Formation 2022

Ponieważ sama formuła Red Bull Formation jest dla wielu osób dość nieoczywista, postanowiliśmy przybliżyć ogólne zasady panujące na imprezie. Trwające 7 dni wydarzenie odbędzie się w drugi tydzień maja (8-15). Riderki będą miały cały tydzień na zbudowanie swoich tras, rozjeżdżenie się i przeprowadzenie kilku luźnych sesji, w trakcie których pokażą, na co tak naprawdę je stać! W przeciwieństwie do chłopaków walczących o oceny sędziów na Red Bull Rampage, dziewczyny nie będą ze sobą rywalizować. Powalczą jedynie o to, by wspólnymi siłami przygotować jak najlepsze trasy, na których będą mogły wykonać kolejny krok naprzód i pchnąć kobiecy freeride na zupełnie nowe tory. To będzie 7 dni progresowania pod okiem doświadczonych mentorów. Kopanie, jazda, kopanie, jazda i tak na zmianę - od rana do nocy.