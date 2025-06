Red Bull Full Moon Białystok – nocna jazda dla fanów dirt jumpingu

Red Bull Full Moon Białystok

13 czerwca Red Bull Full Moon odbędzie się w Białymstoku na legendarnym spocie Dirt Park Węglowa. Obecność w luźnym jamie potwierdzili już topowi polscy riderzy z Dawidem Godźkiem na czele. Impreza będzie miała bardzo luźną formułę, ale najbardziej stylowy rider wieczoru wróci do domu z kozacką nagrodą.

W przypadku cyklu Red Bull Full Moon walka o nagrody nie powinna być jednak dla nikogo główną motywacją do udziału w imprezie. Chodzi przede wszystkim o unikatowe przeżycie polegające na uprawianiu swojego sportu w zupełnie niestandardowych warunkach . Chyba zgodzisz się z tym, że latanie dirtowych hopek w nocy, przy oświetleniu reflektorów i przy kozackiej muzyce, nie jest czymś, co zdarza się codziennie. Red Bull Full Moon będzie też wstępem do oficjalnego jamu, który dzień później odbędzie się w Białymstoku. To kozacka rozgrzewka przed bardziej oficjalnymi dyscyplinami i walką o nagrody w kilku oficjalnych konkurencjach.

To powrót do korzeni, do starych, dobrych czasów, gdy liczyła się przede wszystkim zajawa, a ekipy z różnych miast kombinowały, co zrobić, by zaskoczyć lokalną społeczność kreatywnymi pomysłami i unikatowymi inicjatywami. Liczyła się przede wszystkim jazda z ziomalami, a im bardziej ciekawa była towarzysząca jej otoczka – tym lepiej!

Rejestracja na jam jest bezpłatna dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i odbywa się na naszej stronie. Jeśli chcesz zaliczyć lapsy z Dawidem Godźkiem i kozacko spędzić piątkowy wieczór – to jest to prawdopodobnie idealna propozycja! Jedyne, czego potrzebujesz, to rower, kask i rowerowa zajawa. Spotykamy się na Dirt Parku Węglowa w piątek, 13 czerwca, o godzinie 20:30. Do zobaczenia!

Koncept Red Bull Full Moon

Red Bull Full Moon to więcej niż rowery! W tym sezonie, dla sportowych nocnych marków, przygotowaliśmy aż 5 imprez w kilku różnych dyscyplinach. Będzie rowerowy dirt jumping, freeride, enduro, ale będzie też siatkówka i wspinaczka.

Tak jak napisaliśmy w jednym z pierwszych akapitów – sensem udziału w eventach z cyklu Red Bull Full Moon nie jest rywalizacja o nagrody, a zderzenie się ze swoją zajawką w nieco innym wydaniu. Nie są to zawody dla profesjonalistów, a bardziej luźne ustawki dla ziomków, którzy chcą wspólnie spędzić czas i dobrze się bawić w aktywny i pełen zajawy sposób. Jeśli interesują cię również inne dyscypliny, poniżej znajdziesz rozkład jazdy Red Bull Full Moon na ten rok:

13 czerwca | Białystok – ROWERY

19 lipca | Gdynia – SIATKÓWKA PLAŻOWA

26 lipca | Lublin – ROWERY

30 sierpnia | Bytom - WSPINACZKA

20 września | Bielsko-Biała – ROWERY

Pozostałe imprezy rowerowe z cyklu Red Bull Full Moon

Co jeszcze mamy w planach? Poza imprezą w Białymstoku rowerowy Red Bull Full Moon zawita jeszcze do Lublina i Bielska-Białej. Jak łatwo się domyślić, pierwszy z przystanków będzie miał bardziej freeride’owy charakter, a drugi zostanie zorganizowany z myślą o rosnącej populacji fanów enduro . Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń podamy niebawem, a tymczasem zachęcamy do zorganizowania planów na weekend tak, by wspólnie z ziomkami pojawić się w Białymstoku. Do zobaczenia!