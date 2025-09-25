Red Bull Full Moon w Świeradowie – sentymentalne zakończenie sezonu

Ostatni przystanek cyklu

20 września w Świeradowie, podczas Garmin Joy Ride Dolny Śląsk Festiwalu, odbyła się ostatnia edycja tegorocznego cyklu imprez Red Bull Full Moon . Wcześniej zawodnicy z całej Polski mogli startować w nocnych zawodach w dirt jumpingu, siatkówce plażowej, skakać na wielkich freeride’owych skoczniach oraz pokonywać sztucznie oświetlone drogi na ściance wspinaczkowej.

Na pełnej! © Piotr Białoń

Seria wydarzeń cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a każde z zawodów przyciągało dziesiątki uczestników. Poza sportową rywalizacją bardzo istotną częścią każdej inicjatywy była integracja i konkretne afterparty.

Czy Red Bull Full Moon wróci za rok? Za wcześnie, by odpowiedzieć na to pytanie, ale jedno jest pewne – tegoroczny cykl wraz z dość szalonym finałem zaliczamy do bardzo udanych!

Szalone zawody w Świeradowie

Cóż to był za dzień! Gdy o 6 rano miasteczko Garmin Joy Ride Dolny Śląsk Festiwalu zaczęło dosłownie fruwać w powietrzu, wszyscy podejrzewali, że ostatni przystanek Red Bull Full Moon może zostać odwołany. Silny wiatr, osiągający w porywach 70 km/h, uniemożliwił wjazd do lasu – organizatorzy nie ryzykowali bezpieczeństwem zawodników.

Na szczęście ekipa Joy Ride potrafi wyjść z każdej sytuacji obronną ręką. Po rozważeniu wszystkich opcji impreza została przeniesiona na tor do dual slalomu – dokładnie tak, jak 20 lat temu, podczas pierwszych edycji festiwalu w Zakopanem.

Ściganie ramię w ramię zawsze dostarcza niezwykłych emocji, więc nietrudno się domyślić, że rywalizacja była niezwykle zacięta. Mimo cennych nagród czekających na mecie, nikt nie zapomniał, że motywem przewodnim Red Bull Full Moon jest przede wszystkim dobra zabawa.

Zobacz galerię zdjęć z Świeradowa

Zobacz galerię zdjęć z Świeradowa

Nie zabrakło też mocnych nazwisk, które postanowiły zmierzyć się w kończących sezon zawodach. Największe emocje wzbudził finałowy wyścig w kategorii E-Bike, w którym na starcie stanęli Marcin Motyka (reprezentant Polski w kat. masters na Mistrzostwach Świata) oraz Szymon „Siara” Syrzistie – pomysłodawca i założyciel ekipy Joy Ride.

„Dla mnie to były niezwykłe, bardzo nostalgiczne zawody. Ponad 20 lat temu ścigaliśmy się po ciemku na Harendzie – to był czas, kiedy rozgrywano pierwsze w historii Mistrzostwa Polski. Świetnie było znów poczuć ten dreszczyk emocji w bramce startowej! Wiecie, jak to jest!” – komentował Siara, który okazał się najszybszy w stawce.

I to by było na tyle! Więcej zawodów w świetle księżyca w tym roku już nie będzie. Dzięki, że byliście z nami – do zobaczenia w kolejnym sezonie!