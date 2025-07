Zagraj w plażówkę w świetle księżyca - Red Bull Full Moon zawita do Gdyni

Po mocno rowerowym przystanku w Białymstoku nadszedł czas na odrobinę mniej ekstremalną dyscyplinę. Red Bull Full Moon Gdynia to impreza dla wszystkich fanów siatkówki plażowej! Po raz pierwszy w historii amatorzy plażówki będą mogli zmierzyć się w nocnych rozgrywkach tuż nad brzegiem morza. 19 lipca 2025 plaża w Gdyni zamieni się w arenę pełną energii, muzyki i sportowych emocji – a to wszystko w niezwykłej atmosferze i przy asyście księżyca w pełni.

