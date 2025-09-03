Loic Bruni - Nocny pościg
© Hadrien Picard / Red Bull Content Pool
MTB

Red Bull Full Moon: ściganie po zmroku na singletrackach w Świeradowie

Miało być Bielsko, ostatecznie będzie Świeradów-Zdrój. W nocy z 20 na 21 września zapraszamy na wyjątkowe zawody – nocne ściganie na rowerach enduro i e-bike’ach.
Autor: Red Bull Polska
Przeczytasz w 3 minPublished on

Dowiedz się więcej

Red Bull Full Moon 2025

Pięć przystanków, trzy dyscypliny, sportowa przygoda przy blasku księżyca. Wpadajcie na Red Bull Fulll Moon - będą rowery, siatkówka plażowa i wspinaczka. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Info o evencie

Red Bull Full Moon Świeradów Zdrój: po dirt jumpingu i freeride'owych hopach pora na Enduro i E-Enduro!

Ostatni przystanek tegorocznego cyklu imprez Red Bull Full Moon odbędzie się w Świeradowie. W nocy z 20 na 21 września, na dolnym śląsku pościgamy się na jednej z najbardziej popularnych tras w okolicy szczytu “Zajęcznik”. Trasa nie będzie wymagać “niezwykłych” umiejętności technicznych, ale doskonale zweryfikuje, jak “enduraki” radzą sobie z jazdą po ciemku. Oczywiście każdy z uczestników zostanie wyposażony w małą czołówkę, ale gwarantujemy Wam, że do ukończenia tych zawodów z dobrym wynikiem, potrzebne jest coś więcej niż małe, punktowe światełko…
Choć na trasę teoretycznie można by ruszyć nawet na gravelu, największą frajdę poczują zawodniczki i zawodnicy na rowerach enduro oraz e-MTB – w końcu singiel MTB najlepiej smakuje właśnie na sprzęcie stworzonym do takich warunków.

Loic Bruni robił to, zanim nocne ściganie stało się modne

1 min

Loic Bruni – Nocny Pościg

Na każdego, kto stanie na starcie, czeka unikalny longsleeve z logotypem wydarzenia, a najlepsi powalczą o atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów imprezy. To idealna okazja, by zamknąć sezon w wyjątkowym klimacie – nocą, podczas jesiennego przesilenia. Takiej atmosfery nie da się powtórzyć!
Zapisz się już teraz na Red Bull Full Moon

Więcej niż zawody! Festiwal rowerowy w Świeradowie

Masz ochotę na dodatkowy argument, by przekonać swoją drugą połówkę do kolejnego górskiego wyjazdu – tym razem na sam koniec Polski? Świetnie się składa. W dniach 19–21 września w Świeradowie odbędzie się bowiem nie tylko Red Bull Full Moon, ale też zupełnie nowy rowerowy festiwal.
Garmin Joy Ride Dolny Śląsk Festiwal oo nowa inicjatywa ekipy Joy Ride, znanej z imprez o mocno grawitacyjnym charakterze. Tym razem organizatorzy proponują wydarzenie o bardziej różnorodnym klimacie. Nie oznacza to jednak nudy – wręcz przeciwnie! Zamiast typowej rywalizacji, pierwsze skrzypce zagrają targi, wycieczki i rowerowe przygody, a zawody staną się efektownym dopełnieniem dni spędzonych na lokalnych trasach.
Udział w targach potwierdziło ponad 30 wystawców, do dyspozycji uczestników będzie 80 km tras rowerowych o różnych poziomach trudności, a przy okazji odbędzie się kilka efektownych konkurencji takich jak pumptrack, airbag best trick, dual slalom, czy właśnie nocny Red Bull Full Moon. Wieczorami planowane są konkretne imprezy, więc jeśli chcesz zakończyć sezon w dobrym stylu - nie może Cie zabraknąć na miejscu.
Więcej szczegółów znajdziesz na stronie organizatora.

Dowiedz się więcej

Red Bull Full Moon 2025

Pięć przystanków, trzy dyscypliny, sportowa przygoda przy blasku księżyca. Wpadajcie na Red Bull Fulll Moon - będą rowery, siatkówka plażowa i wspinaczka. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Info o evencie
MTB
Rowery