Red Bull Full Moon, czyli wake na chillu w blasku księżyca

Red Bull Full Moon Wake na chillu letnią nocą przy blasku księżyca? Mamy to! Wpadajcie na Red Bull Fulll Moon, wakeowe wydarzenie, jakiego jeszcze nie było!

, jeszcze nie było. Tego lata, w trakcie trzech nocy, wakeboardzistki i wakeboardziści będą mieli szansę, żeby się spotkać, wspólnie popływać w blasku księżyca, a być może nawet zdobyć nagrody za Best Trick.

Zupełnie nowa seria wydarzeń wakeboardingowych odbędzie się w Poznaniu (Wake Park Malta), Krakowie (WakePark Kraków) i Głownie (Central Wake Park). Jak będzie wyglądał każdy z jamów i kto wykręci najlepsze triki, tego nie wiadomo, ale też nie bardzo jest to istotne. Najważniejsza jest tutaj dobra zabawa i wspólne pływanie przy blasku księżyca. Ponadto organizatorzy gwarantują dużo dobrych fotek i afterparty. Czego chcieć więcej… ?

