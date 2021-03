Maja Kuczyńska: „Fajnie było dzielić to uczucie z kimś w samolocie”

Maja Kuczyńska i Łukasz Czepiela wzięli udział w podniebnej grze. W pojedynku na triki pomiędzy samolotem akrobacyjnym, a skydiverką, rywalizacja była ostra. Jednak nikomu nie przeszkodziło to w dobrej zabawie. Po obejrzeniu filmu (tutaj) przeczytaj wywiad z Mają.

Kiedy przygotowywaliście się do projektu, dość szybko przyszło wam wymyślenie figur, które możecie wspólnie wykonać. Czy przed pierwszą rozmową z Łukaszem na ten temat, miałaś już jakieś wyobrażenie tego, co może się znaleźć w filmie, czy to przyszło później?

Maja Kuczyńska: Od razu, jak tylko pomyślałam o rzeczach, które mogę zrobić, i które przypominałyby trochę lot samolotu, przyszły mi do głowy frontflipy, backflipy i inne podobne rzeczy. Łukasz od razu wymyślił flatspin. A jak się spotkaliśmy, mówiliśmy już o tym, jak to zrobić i czy to naprawdę będzie działać.

Częściej latałaś w tunelu. Czy latanie poza nim jest o wiele trudniejsze?

Powiedziałabym, że łatwiejsze. W skokach nie ma ścian. Jak się coś zepsuje, to się co najwyżej poleci w złą stronę, ale nie uderzy się w ścianę. W tunelu trzeba być bardziej precyzyjnym , dlatego latanie w nim lepiej przekłada się na skoki. Za to skoki nie przekładają się dobrze na tunel. Ktoś, kto ma ileś tysięcy skoków, nie będzie tak dobry w tunelu, jak ktoś, kto ma ileśnaście godzin i idzie skakać.

Za kulisami Game of A.I.R.

Trudność polegała na tym, że jeszcze przez chwilę trzeba było utrzymać formację z samolotem!

To miało dużo wspólnego z timingiem i momentem rozpoczęcia tego wszystkiego. Mówiąc szczerze dużo więcej zależało tutaj od Łukasza niż ode mnie. Testowaliśmy różne sposoby na to, w którą stronę lecieć, aby nagrać to ujęcie, na którym bylibyśmy razem. Jedna opcja to był lot prosto w dół, a druga, lot pod kątem 45 stopni. Obie działały, ale ta druga była trochę lepsza, pod kątem tego, jak można było tę formację filmować.

Łukasz był w kabinie, otoczony aluminium i włóknem węglowym, czy szklanym. Ty nie miałaś żadnej osłony. Nie miałaś jakichś niepokojących myśli w związku z latającym wokół ciebie samolotem?

Nie. Bardzo wierzę w Łukasza i jego możliwości. Ponieważ ja za bardzo nie miałam jak uciec od niego, cała presja niezabicia mnie spoczywała na nim. Dlatego, że wiem, że Łukasz jest zdolny i mądry i nie robiłby niczego, co by mogło skończyć się tragedią, nie bałam się za bardzo.

Ponad górskimi szczytami © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Czy było dużo rzeczy, które trzeba było powtarzać?

Ileś razy musieliśmy powtarzać scenę, kiedy spadałam prosto w dół i trochę się kręciłam. Ekipa chciała to sfilmować z helikoptera i musieliśmy skoordynować trzy spadające obiekty. I tę scenę musieliśmy powtarzać dwa, lub może nawet trzy razy.

Łukasz mówił, że dla niego najtrudniejsze było to, kiedy kręcił spirale wokół ciebie – z powodu przeciążeń, jakim był poddawany. Czy faktycznie po wylądowaniu bywał zmęczony?

Było widać po nim, że za każdym razem, jak wracaliśmy, wyglądał na trochę cięższego. (śmiech) Na pewno fizycznie Łukasz miał o wiele trudniej z filmowaniem tych scen, niż ja miałam.

A co było najtrudniejsze dla ciebie?

Trudne było zrozumienie, jak i co zrobić, żeby na dobrze wyglądało to w każdej z kamer. Wszystkie ruchy trzeba było koordynować z całą ekipą. Do tego figury musiałam wykonywać z dużą puszką przymocowaną do nogi, z której wydobywał się dym. Mocno mi przeszkadzała, przez co niektóre wyglądały nieco mniej ładnie niż bym chciała. Ale oczywiście ten dym potem fajnie wyglądał, więc było warto.

Game of A.I.R.

Interesuje mnie skala odległości między wami. Jak Łukasz latał obok ciebie, to pewnie widziałaś jego kask w dobrze przeszklonej kabinie Extry, ale czy widziałaś może wyraz jego twarzy?

Widziałam – głównie na początku. Ponieważ samolot spadał o wiele szybciej ode mnie, Łukasz musiał latać dookoła mnie. Na samym początku, kiedy ja wyskakuję, on podlatuje troszeczkę do góry, a potem zaczyna spadać ze mną. Mieliśmy jeden skok, przy którym widziałam jego twarz przez dobre parę sekund zanim musiał odlecieć. To było mega uczucie. Wtedy naprawdę poczułam, że latam razem z tym samolotem. Widziałam twarz Łukasza i to jak razem się cieszyliśmy.

Co dokładnie malowało się na jego twarzy, tylko uśmiech?

Uśmiech, zadowolenie, dziecięca radość!

Czułaś to samo?

Jak najbardziej! To jest super uczucie. W skokach najfajniejsze nie jest to, że skacze się samemu, tylko zazwyczaj właśnie w grupach ze swoimi znajomymi. To najlepsze uczucie, kiedy wszyscy mogą na siebie patrzeć, śmiać się i dobrze się bawić. Fajnie było dzielić to uczucie z kimś, kto był w samolocie.

Maja na lotnisku w Bovec © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Jak ci się podobało w Bovec? Co z tego wyjazdu wspominasz najlepiej?

Nigdy wcześniej nie skakałam w Bovec i byłam zachwycona. Było po prostu przepięknie. Był tam jasnoniebieska rzeczka, dookoła której był biały piasek. Przez to, jak wyglądała, powiedziałam, że fajnie byłoby zrobić skok, po którym wylądowałabym na jej brzegu i sfilmowaliśmy to. Do tego góry są tam bardzo blisko, więc przez jakiś czas leci się obok nich, co wygląda naprawdę mega.

Lądujesz, a potem przelatuje Łukasz. Ktoś cię stamtąd zabrał, czy po lądowaniu musiałaś sama wracać na piechotę na lotnisko?

Oczywiście filmowaliśmy to, więc wróciłam samochodem z ekipą.

Ekipa też się dobrze bawiła?

Tak! Ekipa była naprawdę fajna. Jeśli chodzi o taki „vibe” i teamwork, to był jeden z najlepszych projektów, w jakich brałam udział. Naprawdę wszyscy dobrze się bawiliśmy.