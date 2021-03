Samo Vidic o pracy fotografa przy projekcie Game of A.I.R.

Cały czas działo się coś fajnego. Najwięcej rozterek miałem jednak z tym, jak w ogóle robić zdjęcia. Głównie siedziałem w helikopterze i w samolocie, co było dość podchwytliwe, ponieważ ta chwila, kiedy Maja i Łukasz zbliżali się do siebie, była naprawdę krótka. Próba uchwycenia tego z pomocą długiego obiektywu, z helikoptera, była nie lada wyzwaniem. Ale któregoś dnia, gdy siedzieliśmy w hangarze i czekaliśmy na kolejny skok, wpadłem na pomysł, żeby zamontować aparat na kasku

– skydivera filmującego Maję i Łukasza w locie. Było przy tym trochę dyskusji, ponieważ wszystkim najbardziej zależało na video. Ale w końcu pozwolono mi to zrobić podczas jednego ze skoków. Sam aparat jest dość duży. Do tego musiałem go trochę przerobić, ponieważ mocowanie kamery do kasku było nieco inne. Zrobiłem kilka nowych dziur. Powiedziałem Marco, jak bardzo może się zbliżyć do Mai. Potem wsiadłem z nimi do samolotu, ustawiłem w aparacie programator czasowy i wcisnąłem spust migawki, z nadzieją, że coś z tego wyjdzie. Po skoku okazało się, że mamy to coś. Pokazaliśmy nasze zdjęcia i ekipa zgodziła się na kolejną próbę. Poprosiłem, żeby skok nastąpił tuż przed zachodem słońca i w ten sposób otrzymaliśmy te zdjęcia, o których wszyscy mówią. Już kiedy Marco oddał mi kask z zamocowanym aparatem, byliśmy bardzo ciekawi, co tam jest i od razu zaczęliśmy przeglądać zawartość pamięci. W chwili, gdy natrafiliśmy na to, wiedzieliśmy, że to jest to. Jest naprawdę dobre.