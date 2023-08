Red Bull Half Court: BM Stal z biletem na mistrzostwa świata!

– Ta inna formuła na maxa przyspiesza grę, wynik meczu staje się jeszcze bardziej nieprzewidywalny, wystarczy że ktoś zaśpi i ma sporo punktów do nadrobienia, a czas leci nieubłaganie. Jeśli ktoś potrafi skorzystać z tych przepisów, to ma na starcie lepiej utartą drogę – mówił dyrektor sportowy zawodów w Polsce,

– Ta inna formuła na maxa przyspiesza grę, wynik meczu staje się jeszcze bardziej nieprzewidywalny, wystarczy że ktoś zaśpi i ma sporo punktów do nadrobienia, a czas leci nieubłaganie. Jeśli ktoś potrafi skorzystać z tych przepisów, to ma na starcie lepiej utartą drogę – mówił dyrektor sportowy zawodów w Polsce, Mike Kicks .

Zwycięska drużyna BM Stal to zespół z medalistami 3x3 w składzie. Marcin Zarzeczny i Maciej Adamkiewicz mają na koncie tytuł Mistrzów Polski, a Michael Hicks, oprócz krajowego czempionatu, wspólnie z reprezentacją Polski sięgnął po brązowy medal MŚ i reprezentował nasz kraj na igrzyskach olimpijskich w Tokio. To właśnie Hicks został wybrany MVP krajowego finału w Gdańsku.

– Co ciekawe, nasz skład na turniej Red Bull Half Court jest mocno… eksperymentalny (śmiech). Mimo że na co dzień miewamy razem trudne chwile na boiskach, tutaj idealnie się zgraliśmy i udało nam się zwyciężyć! – powiedział członek ekipy BM Stal, Maciej Adamkiewicz .

