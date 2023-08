Red Bull Half Court: Wielki finał w Stoczni Gdańskiej już w ten weekend!

Do fazy pucharowej awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, na podstawie najwyższego wyniku „Own The Court”. To specjalny bonus premiujący ofensywny styl gry. Drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów w trakcie meczów w swojej grupie, otrzyma dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej, co całkowicie może odmienić sytuację w tabeli.