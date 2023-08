Red Bull Half Court: Mocny finisz w Gdańsku! Znamy wszystkich finalistów!

Wszystko, co musisz wiedzieć o Red Bull Half Court - …

to globalny turniej koszykówki 3x3, rozgrywający się na 5 kontynentach. Celem zawodów jest wyłonienie najbardziej utalentowanych zawodników w kraju i danie im szansy na podbój międzynarodowej sceny 3x3. Zasady bazują na zmodyfikowanym regulaminie FIBA, który wzmacnia dynamikę gry i daje szansę na zwycięstwo nie tylko profesjonalnym graczom, ale też amatorom koszykówki ulicznej.

Przystanek w Gdańsku był trzecim i ostatnim turniejem kwalifikacyjnym Red Bull Half Court w Polsce. Łącznie do udziału zgłosiły się 22 drużyny, a awans do fazy pucharowej uzyskało 16 najlepszych teamów.

Przystanek w Gdańsku był trzecim i ostatnim turniejem kwalifikacyjnym Red Bull Half Court w Polsce. Łącznie do udziału zgłosiły się 22 drużyny, a awans do fazy pucharowej uzyskało 16 najlepszych teamów.

Przystanek w Gdańsku był trzecim i ostatnim turniejem kwalifikacyjnym Red Bull Half Court w Polsce. Łącznie do udziału zgłosiły się 22 drużyny, a awans do fazy pucharowej uzyskało 16 najlepszych teamów.

– Podczas ostatniej eliminacji pierwszej polskiej edycji RBHC po raz pierwszy mogliśmy posmakować pełni streetballowego klimatu formatu 3x3 spod znaku „Czerwonego Byka”. Pogoda nie pokrzyżowała nam planów na żadnym etapie turnieju, dzięki czemu na outdoorowych boiskach Politechniki Gdańskiej śledziliśmy rywalizację 22 zespołów walczących o awans do sobotniego finału! – mówił dyrektor sportowy turnieju,

Ostatecznie, tak jak w poprzednich przystankach, także i rywalizacja w gdańsku od początku stała na niezwykle wysokim poziomie. Co ciekawe, już w ramach pierwszych pojedynków mogliśmy podziwiać w akcji byłych i obecnych Mistrzów Polski – i to w jednym meczu! Znów zobaczyliśmy fantastyczne indywidualne pojedynki i festiwal rzutów z dystansu – czasem z lepszym, czasem z nieco gorszym skutkiem. Kibice, korzystając z pięknej pogody w końcówce wakacji, zobaczyli kawał solidnego basketu z udziałem kilku gwiazd znanych z profesjonalnych boisk.

Ostatecznie, tak jak w poprzednich przystankach, także i rywalizacja w gdańsku od początku stała na niezwykle wysokim poziomie. Co ciekawe, już w ramach pierwszych pojedynków mogliśmy podziwiać w akcji byłych i obecnych Mistrzów Polski – i to w jednym meczu! Znów zobaczyliśmy fantastyczne indywidualne pojedynki i festiwal rzutów z dystansu – czasem z lepszym, czasem z nieco gorszym skutkiem. Kibice, korzystając z pięknej pogody w końcówce wakacji, zobaczyli kawał solidnego basketu z udziałem kilku gwiazd znanych z profesjonalnych boisk.

Ostatecznie, tak jak w poprzednich przystankach, także i rywalizacja w gdańsku od początku stała na niezwykle wysokim poziomie. Co ciekawe, już w ramach pierwszych pojedynków mogliśmy podziwiać w akcji byłych i obecnych Mistrzów Polski – i to w jednym meczu! Znów zobaczyliśmy fantastyczne indywidualne pojedynki i festiwal rzutów z dystansu – czasem z lepszym, czasem z nieco gorszym skutkiem. Kibice, korzystając z pięknej pogody w końcówce wakacji, zobaczyli kawał solidnego basketu z udziałem kilku gwiazd znanych z profesjonalnych boisk.

Ostatecznie w gdańskich półfinałach zmierzyli się ze sobą zawodnicy drużyn BM Stal i 76 200 oraz Kapitan Hak i 3l3ktryka Classic. To właśnie oni jako ostatni