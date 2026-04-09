Witamy w Kanadzie: Nowy przystanek Red Bull Hardline!

Jeśli myślisz, że ten sezon będzie nudny, to pozwól, że szybko wyprowadzimy Cię z błędu. Z dumą ogłaszamy pierwszy w historii Red Bull Hardline British Columbia - najbardziej hardkorowe zawody zjazdowe w zupełnie nowej lokalizacji! Panie i Panowie - Red Bull Hardline BC odbędzie się 17 października 2026 roku w Vancouver - miejscu, w którym narodziło się kolarstwo grawitacyjne.

Jeśli trasy w Walii i Nowej Zelandii można było uznać za przerażające, to spodziewamy się, że w Kanadzie, organizatorzy przebiją wszelkie możliwe oczekiwania. Kolumbia Brytyjska słynie z epickich tras, stromych ścian, kamienistych sekcji i genialnych budowniczych, którzy z całą pewnością zadbają o to, by zarówno zawodnicy, jak i widzowie, nie narzekali na brak emocji! Poniżej przygotowaliśmy wszystkie najważniejsze informacje o zawodach, które pomogą Ci lepiej zrozumieć ten niezwykły format i przygotować się na transmisję z zawodów!

Gee Atherton - główny pomysłodawca Red Bull Hardline © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool

01 Kluczowe fakty

Od czasu pierwszych zawodów zorganizowanych przez Dana Athertona w Walii w 2014 roku, Red Bull Hardline zyskał reputację najbardziej wymagającego poligonu doświadczalnego w zjeździe. Zawody łączą prędkość dochodzącą do 80 km/h z ogromnymi skoczniami i przerażającymi, technicznymi sekcjami. W ciągu ostatniej dekady Red Bull Hardline na nowo zdefiniował to, co jest możliwe na dwóch kołach i wzbudził podziw wśród globalnej społeczności związanej z dwoma kółkami.

Trasa Red Bull Hardline BC została zaprojektowana przez założycieli Dana oraz Gee Athertonów. Linię zbudowano w ścisłej współpracy z doświadczonym zespołem budowniczych tras i zawodników, zapewniając, że legendarne dziedzictwo Red Bull Hardline zostanie przeniesione do zupełnie nowego krajobrazu.

Podobnie jak w przypadku wszystkich imprez Red Bull Hardline, na zawodach w BC pojawi się tylko wąska, wyselekcjonowana grupa najlepszych riderów. Każdy zostanie imiennie zaproszony do udziału w wyścigu, który pierwszy raz w historii zawita do Vancouver - miejscówki uznawanej za kolebkę kolarstwa górskiego!

Niezapomniana trasa w Cypress Mountain będzie nieporównywalna z innymi trasami rowerowymi. Z pierwszych informacji wynika, że na torze pojawią się elementy ze świata dirt jumpingu, a nawet elementy rodem z BMXowego świata. Oczywiście poza kreatywnymi przeszkodami nie zabraknie hardkorowej łupanki w klasycznym hardline'owym stylu! Ogromne rockgardeny, głazy wielkości pralek, strome ścianki i śliskie korzenie - to lubimy najbardziej!

Po tegorocznym debiucie, w sezonie 2027 runda w Kolumbii Brytyjskiej dopełni rywalizację w Nowej Zelandii i Walii, tworząc najbardziej szaloną serię wyścigów rowerowych, jaką kiedykolwiek zorganizowano.

02 Co mówią zawodnicy

Dan Atherton

Dan Atherton od kilku lat miał pomysł na kanadyjski przystanek © Nathan Hughes / Red Bull Content Pool

"Kiedy wyobrażamy sobie Red Bull Hardline w Kolumbii Brytyjskiej, każdy ma prawdopodobnie własną wizję tego, jak powinny wyglądać zawody. Tak więc poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, a oczekiwania wyśrubowane do maksimum. Kiedy myślisz o jeździe w BC, prawdopodobnie masz przed oczami ogromne płyty skalne, masywne drzewa i niesamowitą ziemię. To krajobraz, którzy wszyscy z nas kojarzą z pierwszych filmów rowerowych, które inspirowały nas do przekraczania kolejnych granic. Znalezienie lokalizacji, która miałaby wszystko, czego potrzebujemy, było szalenie trudne. Na szczęście mieliśmy w zespole lokalnych riderów, takich jak Jackson Goldstone. Nawet z ich pomocą poszukiwania nie należały do najłatwiejszych, ale ostatecznie - daliśmy radę! Chłopaki spisali się niesamowicie i to będzie coś wyjątkowego".

Gracey Hemstreet

Gracey Hemstreet: cieszę się, że Red Bull Hardline zawita do Kanady © Brett Hemmings / Red Bull Content Pool

Pochodząca z Kolumbii Brytyjskiej Gracey Hemstreet jest bardzo podekscytowana pojawieniem się serii w BC. "Po sprawdzeniu kanadyjskiej trasy zawodów Red Bull Hardline jestem lekko przerażona, ale i podekscytowana. Myślę, że to będzie najlepsza z tras, po których dotychczas ścigaliśmy się w ramach Hardline. Wszyscy będą buzować energią, a tłum kibiców na miejscu będzie ogromny. Sprowadzenie Red Bull Hardline do Kanady to coś, czego wszyscy oczekiwali. Cieszę się, że to marzenie stało się rzeczywistością."

Jackson Goldstone

Jackson Goldstone z niecierpliwością czeka na tor w BC © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Były zwycięzca Red Bull Hardline i pochodzący z BC Jackson Goldstone powiedział, że będzie to naprawdę wyjątkowa chwila. Jedno z jego ulubionych wydarzeń odbędzie się na jego "podwórku". "To będzie szalona chwila, gdy po całym sezonie wrócimy, by ścigać się w tak epickim wydarzeniu i to tuż pod moim domem. Mocno brakowało nam takiej inicjatywy w Kanadzie!"

"Pojawienie się Red Bull Hardline w naszym rodzinnym mieście będzie wielkim kamieniem milowym. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jaki tor bracia Atherton zbudowali na zawody. W Kanadzie mamy mnóstwo skoczni i oczywiście miliony setki zjazdowych, ale budowa najbardziej wymagającej linii na świecie, jest czymś o czym zawsze marzyłem! Wierzę, że budowniczy wykorzystają też naturalne umiejscowienie mojego miasta i połączą linię z epickimi widokami na ocean i centrum Vancouver".

03 Jak oglądać?

Red Bull Hardline BC będzie transmitowany na żywo w Red Bull TV i na kanale Red Bull Bike na YouTube w sobotę 17 października. Mamy jeszcze trochę czasu, ale już teraz warto zarezerwować tę datę w kalendarzu, bo dajemy słowo - to będą jedne z najlepszych zawodów sezonu 2026!

04 Red Bull Hardline Walia powróci w 2027 roku

Rónán Dunne na trasie Red Bull Hardline - Walia 2025 © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool

Podczas gdy Red Bull Hardline British Columbia zadebiutuje w 2026 roku, Red Bull Hardline Walia zaliczy jednosezonową, krótką przerwę. Miejscówka, od której wszystko się zaczęło, powróci w roku 2027. Z nowym powiewem świeżości, z zupełnie nową trasą, kontynuując spektakularny rozwój zjazdowej społeczności.