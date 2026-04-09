Witamy w Kanadzie: Nowy przystanek Red Bull Hardline!
W sezonie 2026 najtrudniejszy na świecie wyścig zjazdowy na świecie wyląduje w... kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej! Oto, co musisz wiedzieć o nowych zawodach.
Jeśli myślisz, że ten sezon będzie nudny, to pozwól, że szybko wyprowadzimy Cię z błędu. Z dumą ogłaszamy pierwszy w historii Red Bull Hardline British Columbia - najbardziej hardkorowe zawody zjazdowe w zupełnie nowej lokalizacji! Panie i Panowie - Red Bull Hardline BC odbędzie się 17 października 2026 roku w Vancouver - miejscu, w którym narodziło się kolarstwo grawitacyjne.
Jeśli trasy w Walii i Nowej Zelandii można było uznać za przerażające, to spodziewamy się, że w Kanadzie, organizatorzy przebiją wszelkie możliwe oczekiwania. Kolumbia Brytyjska słynie z epickich tras, stromych ścian, kamienistych sekcji i genialnych budowniczych, którzy z całą pewnością zadbają o to, by zarówno zawodnicy, jak i widzowie, nie narzekali na brak emocji! Poniżej przygotowaliśmy wszystkie najważniejsze informacje o zawodach, które pomogą Ci lepiej zrozumieć ten niezwykły format i przygotować się na transmisję z zawodów!
Kluczowe fakty
- Od czasu pierwszych zawodów zorganizowanych przez Dana Athertona w Walii w 2014 roku, Red Bull Hardline zyskał reputację najbardziej wymagającego poligonu doświadczalnego w zjeździe. Zawody łączą prędkość dochodzącą do 80 km/h z ogromnymi skoczniami i przerażającymi, technicznymi sekcjami. W ciągu ostatniej dekady Red Bull Hardline na nowo zdefiniował to, co jest możliwe na dwóch kołach i wzbudził podziw wśród globalnej społeczności związanej z dwoma kółkami.
- Trasa Red Bull Hardline BC została zaprojektowana przez założycieli Dana oraz Gee Athertonów. Linię zbudowano w ścisłej współpracy z doświadczonym zespołem budowniczych tras i zawodników, zapewniając, że legendarne dziedzictwo Red Bull Hardline zostanie przeniesione do zupełnie nowego krajobrazu.
- Podobnie jak w przypadku wszystkich imprez Red Bull Hardline, na zawodach w BC pojawi się tylko wąska, wyselekcjonowana grupa najlepszych riderów. Każdy zostanie imiennie zaproszony do udziału w wyścigu, który pierwszy raz w historii zawita do Vancouver - miejscówki uznawanej za kolebkę kolarstwa górskiego!
- Niezapomniana trasa w Cypress Mountain będzie nieporównywalna z innymi trasami rowerowymi. Z pierwszych informacji wynika, że na torze pojawią się elementy ze świata dirt jumpingu, a nawet elementy rodem z BMXowego świata. Oczywiście poza kreatywnymi przeszkodami nie zabraknie hardkorowej łupanki w klasycznym hardline'owym stylu! Ogromne rockgardeny, głazy wielkości pralek, strome ścianki i śliskie korzenie - to lubimy najbardziej!
- Po tegorocznym debiucie, w sezonie 2027 runda w Kolumbii Brytyjskiej dopełni rywalizację w Nowej Zelandii i Walii, tworząc najbardziej szaloną serię wyścigów rowerowych, jaką kiedykolwiek zorganizowano.
Co mówią zawodnicy
Dan Atherton
"Kiedy wyobrażamy sobie Red Bull Hardline w Kolumbii Brytyjskiej, każdy ma prawdopodobnie własną wizję tego, jak powinny wyglądać zawody. Tak więc poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, a oczekiwania wyśrubowane do maksimum. Kiedy myślisz o jeździe w BC, prawdopodobnie masz przed oczami ogromne płyty skalne, masywne drzewa i niesamowitą ziemię. To krajobraz, którzy wszyscy z nas kojarzą z pierwszych filmów rowerowych, które inspirowały nas do przekraczania kolejnych granic. Znalezienie lokalizacji, która miałaby wszystko, czego potrzebujemy, było szalenie trudne. Na szczęście mieliśmy w zespole lokalnych riderów, takich jak Jackson Goldstone. Nawet z ich pomocą poszukiwania nie należały do najłatwiejszych, ale ostatecznie - daliśmy radę! Chłopaki spisali się niesamowicie i to będzie coś wyjątkowego".
Gracey Hemstreet
Pochodząca z Kolumbii Brytyjskiej Gracey Hemstreet jest bardzo podekscytowana pojawieniem się serii w BC. "Po sprawdzeniu kanadyjskiej trasy zawodów Red Bull Hardline jestem lekko przerażona, ale i podekscytowana. Myślę, że to będzie najlepsza z tras, po których dotychczas ścigaliśmy się w ramach Hardline. Wszyscy będą buzować energią, a tłum kibiców na miejscu będzie ogromny. Sprowadzenie Red Bull Hardline do Kanady to coś, czego wszyscy oczekiwali. Cieszę się, że to marzenie stało się rzeczywistością."
Jackson Goldstone
Były zwycięzca Red Bull Hardline i pochodzący z BC Jackson Goldstone powiedział, że będzie to naprawdę wyjątkowa chwila. Jedno z jego ulubionych wydarzeń odbędzie się na jego "podwórku". "To będzie szalona chwila, gdy po całym sezonie wrócimy, by ścigać się w tak epickim wydarzeniu i to tuż pod moim domem. Mocno brakowało nam takiej inicjatywy w Kanadzie!"
"Pojawienie się Red Bull Hardline w naszym rodzinnym mieście będzie wielkim kamieniem milowym. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jaki tor bracia Atherton zbudowali na zawody. W Kanadzie mamy mnóstwo skoczni i oczywiście miliony setki zjazdowych, ale budowa najbardziej wymagającej linii na świecie, jest czymś o czym zawsze marzyłem! Wierzę, że budowniczy wykorzystają też naturalne umiejscowienie mojego miasta i połączą linię z epickimi widokami na ocean i centrum Vancouver".
Jak oglądać?
Red Bull Hardline BC będzie transmitowany na żywo w Red Bull TV i na kanale Red Bull Bike na YouTube w sobotę 17 października. Mamy jeszcze trochę czasu, ale już teraz warto zarezerwować tę datę w kalendarzu, bo dajemy słowo - to będą jedne z najlepszych zawodów sezonu 2026!
Red Bull Hardline Walia powróci w 2027 roku
Podczas gdy Red Bull Hardline British Columbia zadebiutuje w 2026 roku, Red Bull Hardline Walia zaliczy jednosezonową, krótką przerwę. Miejscówka, od której wszystko się zaczęło, powróci w roku 2027. Z nowym powiewem świeżości, z zupełnie nową trasą, kontynuując spektakularny rozwój zjazdowej społeczności.