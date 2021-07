Czyste szaleństwo! Podsumowanie zawodów Red Bull Hardline

powróciły do rowerowego kalendarza z solidnym przytupem. 24 najlepszych zawodników z całego świata stanęło na starcie najtrudniejszej trasy zjazdowej. I z odkręconą do spodu manetką, ruszyło na tor bez żadnych kompleksów. To było prawdziwe starcie rowerowych tytanów. Miks najbardziej nieustraszonych zjazdowców, freeriderów i specjalistów od enduro, kontra gigantyczne przeszkody i piekielnie wymagające, techniczne sekcje. Na takie zawody warto było czekać!

Kilka lat temu Bernard Kerr powiedział, że nigdzie nie czuje się tak dobrze, jak na trasie zawodów Red Bull Hardline. Musimy przyznać, że wydało się to nam trochę dziwne, ale skoro jako jedyny rider na świecie wygrał w Dyfi dwa razy, to uznaliśmy, że nie mamy prawa się czepiać. Warto również zaznaczyć, że każdą z 6 imprez (do 2021 roku) kończył na podium.