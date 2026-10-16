„To najtrudniejsza trasa w historii” – witamy na Red Bull Hardline Kanada

to, jak sama nazwa wskazuje, seria najtrudniejszych zawodów zjazdowych na świecie. Na start w tej imprezie decydują się tylko najlepsi, najbardziej nieustraszeni zjazdowcy z całego świata, a spora część topowych riderów z Pucharu Świata omija ten wyścig szerokim łukiem – między innymi z obawy przed kontuzjami. W tym roku wydarzenie debiutuje w Kanadzie i w piątek, 16 października, będziemy je mogli oglądać na żywo o godzinie 20:45 czasu polskiego.

„To najtrudniejsza trasa zjazdowa w historii Red Bull Hardline!” – tak swój przejazd treningowy skomentował światowy gwiazdor downhillu, Jackson Goldstone. Trzeba przyznać, że nie rozminął się z prawdą, bo zawodnicy muszą poradzić sobie z prawie 4 minutami jazdy po czymś, co przypomina trasę zjazdową na sterydach. Dropy i skocznie? Tak, ale w niektórych przypadkach ponad 20-metrowe. Kamienie i techniczne sekcje? Oczywiście, ale tak przerażające, że nawet najlepsi z najlepszych wybierają „chicken line’y”. Czy jest ślisko? Jak najbardziej. Organizatorzy zamówili na zawody konkretne opady deszczu, które mocno „nawilżyły” całą linię.