„To najtrudniejsza trasa w historii” – witamy na Red Bull Hardline Kanada

Rowery
Red Bull Hardline debiutuje w Kanadzie!
Red Bull Hardline to, jak sama nazwa wskazuje, seria najtrudniejszych zawodów zjazdowych na świecie. Na start w tej imprezie decydują się tylko najlepsi, najbardziej nieustraszeni zjazdowcy z całego świata, a spora część topowych riderów z Pucharu Świata omija ten wyścig szerokim łukiem – między innymi z obawy przed kontuzjami. W tym roku wydarzenie debiutuje w Kanadzie i w piątek, 16 października, będziemy je mogli oglądać na żywo o godzinie 20:45 czasu polskiego.
Red Bull Hardline Kanada 2026 - Transmisja
Najtrudniejszy na świecie wyścig zjazdowy zadebiutuje na kanadyjskiej ziemi!
„To najtrudniejsza trasa zjazdowa w historii Red Bull Hardline!” – tak swój przejazd treningowy skomentował światowy gwiazdor downhillu, Jackson Goldstone. Trzeba przyznać, że nie rozminął się z prawdą, bo zawodnicy muszą poradzić sobie z prawie 4 minutami jazdy po czymś, co przypomina trasę zjazdową na sterydach. Dropy i skocznie? Tak, ale w niektórych przypadkach ponad 20-metrowe. Kamienie i techniczne sekcje? Oczywiście, ale tak przerażające, że nawet najlepsi z najlepszych wybierają „chicken line’y”. Czy jest ślisko? Jak najbardziej. Organizatorzy zamówili na zawody konkretne opady deszczu, które mocno „nawilżyły” całą linię.
Podsumowując: garstka najlepszych zawodników z całego świata będzie rywalizować na najtrudniejszej trasie zjazdowej w historii kolarstwa górskiego. Jest szybko, ślisko, a trasa najeżona jest całą masą spektakularnych przeszkód. Transmisja jak zawsze – tylko w Red Bull TV!
Brandon Semenuk wraca do rywalizacji?
Chcielibyśmy. Oczywiście prawdopodobieństwo startu Brandona Semenuka w jakichkolwiek zawodach jest prawie zerowe, ale Brandon – jak to Brandon. Gdziekolwiek się nie pojawia, robi spore zamieszanie. Tak samo jest w przypadku Red Bull Hardline, który w tym roku debiutuje w Kanadzie. Legenda slopestyle’u i pięciokrotny zwycięzca Red Bull Rampage nie mógł przegapić szansy na to, by pościgać się na najtrudniejszej trasie zjazdowej na świecie.
Przypominamy, że to zupełnie inna konkurencja, zupełnie inna zabawa, a on, jak gdyby nigdy nic, po prostu wpadł pobawić się na rowerze. Na koniec dorzucił, że miał całą masę frajdy z jazdy. Przypominamy: 20-metrowe hopy, głazy wielkości pralek, 20 cm świeżego błota na trasie. „Dobra zabawa”, prawda?
Chcecie zobaczyć najlepsze ściganie na najtrudniejszej trasie zjazdowej na świecie? Spotykamy sie przed ekranami. Piątek, 16 października 20:45 - tylko w Red Bull TV!