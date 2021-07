Red Bull Hardline: najbardziej hardkorowe przejazdy w historii zawodów

Zawody są organizowane od 2014 roku i z każdym sezonem stają się coraz bardziej wymagające. Skoro 7 lat temu trasa była najtrudniejsza na świecie, możesz się tylko domyślać, co dzieje się na niej teraz. Tor, który w dużej mierze składa się z naturalnych elementów, ewoluuje z każdym dniem, więc zawodnicy muszą bardzo szybko dopasowywać się do warunków i mieć w głowie kilka rezerwowych scenariuszy, które pozwolą wyjść z kryzysowych sytuacji obronną ręką.

Jak jesteśmy przy specjalistach od technicznych tras, to warto wspomnieć kilka słów o tym zawodniku. Bernard Kerr, zawsze świetnie radził sobie z trudnymi sekcjami, a na dodatek wykazywał się niezwykłą wszechstronnością. Po dwóch pierwszych edycjach, wszyscy czekali aż zawodnik zamelduje się na najwyższym stopniu podium i w 2017 roku, w końcu dopiął swego. Co więcej trasa zawodów stała się jego ulubioną. Wielokrotnie podkreślał, że nigdzie nie czuje się tak pewnie jak "w ogródku" Athertonów. Nie wiemy, czy to normalne, ale skoro działa, to chyba nie możemy się do tego przyczepiać!

