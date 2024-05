Już w najbliższą niedzielę, 2 czerwca odbędzie się jubileuszowa, dziesiąta edycja zawodów Red Bull Hardline! Pierwszy raz w historii imprezy, na starcie stanie reprezentant Polski - Szymon Godziek! Chociaż "Szaman" nie jest zjazdowym ekspertem, to zapowiada, ze tanio skóry nie sprzeda! Dowiedz się więcej o przygotowaniach Szymona z poniższego wywiadu i przygotuj się na transmisję na żywo z polskim komentarzem! Ruszamy o 15:30 w niedzielę - na Red Bull TV!

Maciej Świerz: Szymon. Co sprawiło że tak mocno się nakręciłeś się na zjazd i zawody zjazdowe?

Szymon Godziek: Z roku na rok coraz bardziej jaram się zjazdem. Zacząłem od enduro, gdy złapałem kontuzję, rozwaliłem kolano i musiałem na chwilę zrezygnować z freestyle’u. Potem do tego wszystkiego dołożyłem motocross, a po treningach na motocyklu coraz pewniej czułem się na rowerze zjazdowym. To chyba szło w parze. I zjazd i motocross coraz bardziej mi się podobały. Ostatecznie wylądowałem właśnie tutaj - na najtrudniejszych na świecie zawodach zjazdowych Red Bull Hardline!

Jak ci się podobał zjazdowy Puchar Świata w Szczyrku ?

Zawody w Szczyrku bardzo mi się podobały. Jestem dumny z tego jak to wszystko wyglądało. Cieszę się że zagranicznym firmom i zawodnikom również podobało się u nas w Polsce. Kibice, jedzenie, trasa, klimat, nawet kierowcy na drogach, którzy podobno są bardziej sympatyczni niż za granicą. (śmiech) Wszyscy mieli wiele obaw co do tego, czy ekipa organizacyjna poradzi sobie ze zbudowaniem trasy i ogarnięciem całej logistyki, ale wyszło naprawdę kozacko i myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Mam nadzieję, że takie zawody będą się u nas odbywać co roku.

Czy zajawa na zjazd to jakiś kolejny krok w twojej rowerowej ewolucji? Czy dopełnienie tego co już się dzieje?

Chyba jednak mimo wszystko nie wkręcę się w zjazd tak bardzo, żeby trenować typowo pod starty w tej konkurencji, ale chciałbym jeździć na wszystkie przystanki zawodów Red Bull Hardline. Myślę, że bardzo mi się to spodoba, no i w sumie już za kilka dni będę się mógł o tym przekonać. Kto wie? Może nawet wpadnę kiedyś do Czarnej Góry, żeby sprawdzić się razem z najlepszymi lokalnymi riderami na Mistrzostwach Polski w zjeździe?

Co poczułeś, gdy dostałeś zaproszenie na zawody Red Bull Hardline?

No troszkę się jednak przestraszyłem, bo Red Bull Hardline słynie z tego, że jest mega hardcorowy. Od kilku lat na te imprezy jeżdżą moi kumple którzy nie są zjazdowcami. Na przykład Tomas Genon. Tomek pokazywał mi wiele klipów z tych zawodów i opowiadał co dzieje się na miejscu. Ta trasa jest naprawdę trudna, a najgorzej jest jak dodatkowo poleje i wszystkie kamienie robią się mokre i śliskie. No, ale jaram się. Podchodzę do tych zawodów z wielkim respektem, ale jestem bardzo zadowolony z tego, że będę mógł wystartować!

Nowy sponsor chyba trochę ułatwił Ci podjęcie decyzji?

Współpraca ze specem na pewno przełożyła się na to, że nie zastanawiałem się aż tak długo. Rowery na których obecnie jeżdżę są naprawdę niesamowite. Uwielbiam je. Jestem zadowolony z każdej maszyny, na której jeżdżę i mam do nich naprawdę duże zaufanie.

Jak wyglądały twoje przygotowania do startu?

Zacząłem przygotowania od tego, że musiałem naprawdę mocno przemyśleć sprawę swojego sprzętu. Wiedziałem, że potrzebny jest mi nowy rower przystosowany typowo do zjazdu. Coś, czego jeszcze tak naprawdę nigdy nie miałem. Każdy mój full do freeride’u zawsze miał mniejszą ramę i koła niż racingowe maszyny. Zbudowałem nowy rower na bazie ramy Specialized demo w rozmiarze L, a do tej pory wszystkie maszyny budowałem raczej na S’kach lub M’kach. Do tego sprężynowy damper, dwupółkowy rock shox boxxer z przodu i koła w rozmiarze 29 cali z wkładkami. Jak udało się skompletować całą maszynę, to po prostu zacząłem na nim jak najwięcej katować.

Tuningujesz go jakoś pod zawody?

Najtrudniejsze ciągle wydaje się znalezienie balansu w ustawieniu roweru tak, by dobrze ogarniał na technicznych sekcjach i jednocześnie dał mi możliwość wykonania jakichś trików. Z jednej strony powinien być trochę miękki i czuły, żeby dobrze trzymać się podłoża, a z drugiej twardy i sztywny, żebym mógł latać i kręcić triki. Ostatecznie wsadziłem do przedniego amortyzatora 4 tokeny, z tyłu zdecydowałem się na sprężynę 500 lbs, sprawdziłem kilka ustawień zawieszenia oraz ciśnienia w kołach i chyba znalazłem złoty środek.

Pokazanie swojego, freeride’owego stylu na tych zawodach jest jednak dla mnie naprawdę ważne. Oczywiście będę walczył o jak najlepszy czas, ale na pewno nie będzie to dla mnie najważniejsze. Priorytet to wykonanie sztuczek, które sprawią, że mój przejazd zapadnie w głowach kibiców!

A jeśli chodzi o przygotowania fizyczno-techniczne, to jak przygotować się na przeszkody i skocznię, których nie ma w żadnym innym miejscu?

Nie da się na to przygotować. Trzeba jeździć, czuć rower i dobrze czuć się na rowerze. Ja ostatnio katuję naprawdę sporo i chyba nigdy nie czułem się na rowerze aż tak dobrze jak teraz.

Gdzie i jak testowałeś więc nowy rower i nowe trasy, żeby złapać tą legendarną “wczutę”?

Te moje przygotowania podzieliłem sobie na dwa segmenty. Pierwszy to dopracowanie trików na nowym rowerze, bo jak wiadomo, będę chciał dorzucić do swojego przejazdu coś od siebie. Drugi to już jazda typowo zjazdowa. Wybrałem najlepszy moim zdaniem zjazdowy bike park w Polsce, czyli Czarną Górę na dolnym śląsku. Ta miejscówka słynie z hardcorowego downhillu. Spędziłem tam kilka dni katując i odkrywając na czym tak naprawdę polega downhill.

Miałem też okazję współpracować z zawodnikami. Bardzo pomógł mi między innymi Janek Pająk, jeden z naszych zawodników, który w tym roku wystartował między innymi na Pucharze Świata w Szczyrku. W ubiegłych latach wywalczył tytuł Mistrza Polski Juniorów i widać, że zna się na rzeczy. Naprawdę dobrze doradził mi w kilku kwestiach. Nagrywałem też ostatnio krótki film z Loic’iem Brunim. Podpytałem go o ustawienie roweru i kilka innych kwestii, na temat których nie mam jeszcze fachowej wiedzy.

Czy przy takich zawodach i Red Bull Rampage korzystasz z trików psychologicznych? Próbujesz jakoś oszukać swoją głowę?

Mam swoje triki psychologiczne, które testowałem przez lata. W tym momencie przychodzi mi na myśl jeden, który najczęściej stosuje. Gdy boję się jakiejś przeszkody, staram się od razu ją skoczyć. Nie czekam, nie myślę, bo z czasem robi się tylko gorzej. Wiem, że im szybciej będę mieć to za sobą, tym będzie mi łatwiej.

Szymon Godziek podczas Red Bull Rampage 2018 © Bartek Woliński / Red Bull Content Pool

Co jeszcze… O! Jak jestem na treningu, to lubię go zakończyć jakimś pozytywnym akcentem. Więc albo ten “akcent” specjalnie wymyślam, żeby odhaczyć sobie coś, co będzie wyzwaniem, które da się zrealizować, albo po prostu jeżdżę i czekam, aż uda mi się coś takiego podświadomie ogarnąć. Wtedy czuję się spełniony i pewny. To bardzo ważne, żeby “schodzić z maty”, z pozytywnym, bojowym nastawieniem, a nie frustracją.

Dobra, jesteś już w Walii więc muszę zapytać o najbardziej kontrowersyjny element trasy. Drewniany gap - o co chodzi?!

Ogólnie już wiemy, że ten Gap nie będzie częścią trasy przygotowanej na zawody. Z jednej strony trochę mi ulżyło, z drugiej jestem trochę zawiedziony, tym fatalnie go zbudowali, bo gdyby tylko był odpowiednio przygotowany, chętnie bym się na nim pokazał. Szkoda, że nie będę się mógł na nim sprawdzić, ale widząc też jak najeżdżał na niego między innymi Matt Jones i Bernard Kerr, doszedłem do wniosku, że chyba jednak trzeba było do tej przeszkody podejść trochę inaczej. Moim zdaniem oni jechali za szybko, a potem tłumili wybicie. Ja zrobiłbym to odwrotnie. Najechałbym wolniej i mocniej szarpnął na wybiciu. Najpierw słyszeliśmy, że mają je przebudować i to tak gruntownie, ale obecnie mamy już potwierdzenie, że przeszkoda po prostu wyleciała z oficjalnej linii.

Jak wygląda pozostała część trasy? Wiesz już coś?

Dziś cały dzień spędzamy na inspekcji trasy, a trenować zaczynamy od jutra. Wygląda na to, że przebieg linii będzie bardzo zbliżony do tego co oglądaliśmy w ubiegłym sezonie, ale więcej powiem pewnie dopiero po pierwszych treningach.

Jaki jest twój cel na zawody? Domyślam się że chcesz je pojechać po swojemu?

Mój cel to zrobić zajebist... supermana. Taka myśl pojawiła się w mojej głowie zaraz po tym jak dostałem zaproszenie na zawody. Chciałbym też pojechać bardzo stylowo, wyróżnić się i sprawić, by ludzie, którzy będą nas oglądać na transmisji po prostu podjarali się moim przejazdem. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać coś nowego i zainspirować kilka osób!

Co będzie dla Ciebie największym wyzwaniem?

Chyba to, żeby przy tych wszystkich założeniach pojechać też szybko. Nie chcę wyglądać jak dirtowiec, który pyknie kilka trików, tylko chce powalczyć i polecieć pełnym piecem. To będzie bardzo ciekawe, bo w zawodach biorą udział zjazdowcy, którzy wygrywają Puchary Świata. Chyba ten balans o którym już rozmawialiśmy będzie najtrudniejszy. Zrobienie freeride’owych sztuczek i jazda na pełnej prędkości, tak żeby nie odstawać od najszybszych riderów.

Czym jarasz się najbardziej?

Klasycznie - dużymi, pionowymi hopami. Myślę, że kilka takich się znajdzie. Poza tym lubię też katować trudne techniczne sekcje na pełnej prędkości. Mam nadzieję, że jakoś odnajdę się na trasie i po prostu będę się dobrze bawił.

Dmuchać na skoczni “pod narty” jak Adamowi Małyszowi, czy będziesz leciał takim piecem, że nie trzeba?