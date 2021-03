Ruszyły zgłoszenia do szóstej edycji Red Bull Illume

9 z 10 konkursowych kategorii powraca. Są to: Masterpiece by SanDisk, Emerging, Energy by Red Bull Photography, Creative, Innovation by EyeEm, Playground, Lifestyle by COOPH oraz RAW by Leica. Ponownie pojawia się kategoria Best of Instagram. Jednak w tym roku w partnerstwie z Lenovo obejmie ona dwójkę laureatów - osobno za zdjęcie i obraz ruchomy. Nie zmienia się jednak sposób ich wyboru. Zdecydują głosy internetowej publiczności. Zupełnie nowa, 10. kategoria, to Photo Story. Ponieważ czasami jednym zdjęciem ciężko jest opowiedzieć cała historię, Red Bull Illume otwiera przed twórcami szansę zaprezentowania slideshow o długości od 30 sekund do 3 minut. Ta kategoria wprowadza do konkursu zupełnie nowy poziom kreatywności.