Dwóch Polaków w finale prestiżowego konkursu fotografii sportu i przygody

Dla wszystkich autorów jest to wielkie wyróżnienie i osiągnięcie. 50 obrazów wybrano spośród tysięcy zgłoszeń! Wszystkie są doskonałe i zachwycają unikalnym spojrzeniem autorów, którzy pokazują na nich zarówno najbardziej energetyczne momenty, jak i ciche, spokojne wydarzenia dookoła zawodów. Do tego są one niezwykle zróżnicowane. Za każdym stoi wyjątkowa historia, która ukazuje kreatywność, ciężką pracę i poświęcenie twórców, którzy pokonują nieraz tysiące kilometrów i poświęcają setki godzin by zamrozić w czasie jedną chwilę. Teraz to poświęcenie zostało docenione. Jurorzy wybrali zdjęcia w 8 z 10 kategorii. W kategoriach instagramowych – fotograficznej i video – głosowała publiczność i to właśnie najlepsza rolka oraz najlepsze foto na Insta były domeną Polaków.