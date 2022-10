Red Bull Imagination 2022: Zobacz nowy wymiar Freeride'u!

Julien Vanstippen zapewnił kibicom niesamowite widowisko i to pomimo zaliczenia grubej gleby podczas rozgrzewki. Po tym jego start w finałach stał pod dużym znakiem zapytania. Mimo że Belg przyzwyczajony jest głównie do skoków ze stalowej rampy, szybko zaaklimatyzował się do ziemistych wybić.

