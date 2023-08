W tym roku celem podczas budowania toru było stworzenie offroadowego "skateparku". "Zaczerpnęliśmy mnóstwo inspiracji z innych sportów", opowiada Bereman. "Naszym celem było zbudowanie dirtbike parku z tak wielką ilością skoków, żeby nie dało się wszystkich zaliczyć podczas trzyminutowego przejazdu. Chciałem, żeby wyglądało to jak na zawodach deskorolkowych, na których trzeba wybrać najlepszą linię przejazdu". Dzięki pomysłom zaczerpniętym z zawodów rowerowych jak Red Bull Rempage, czy snowboardowych jak Red Bull Natural Selection, Bereman ma nadzieje stworzyć zawodnikom niepowtarzalną okazję do pokazania swojej kreatywności.

Największą zmianą podczas tegorocznego Red Bull Imagination jest dopuszczenie do głównego konkursu publiczności. "Przygotowaliśmy specjalne trybuny z których kibice będą mogli oglądać cały tor. W końcu właśnie to energia fanów nakręca najlepiej zawodników, więc będzie wspaniale mieć ich na miejscu. Już nie mogę się doczekać, aż zobaczą na żywo, jak mocno rozwinął się freeride.

