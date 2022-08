Red Bull Joyride: Johansson znów najlepszy, Godziek pechowo

trwa w najlepsze i wygląda na to, że nic (i nikt) nie jest w stanie go zatrzymać...

4 tygodnie temu, 23-latek ze Szwecji złamał rękę. Do samego końca nie wiedział, czy wystartuje w zawodach Red Bull Joyride, bo na rower wsiadł dopiero w Kanadzie 4 dni przed finałami. Według świadków, którzy oglądali sesje treningowe, Emil mocno walczył o każdy trik, a spuchnięta dłoń, mówiąc delikatnie, nie ułatwiała mu pracy. Mimo to, po raz kolejny odnalazł w sobie dość siły i motywacji, by na zupełnie nowej trasie, przygotowanej na 10. edycję legendarnych zawodów, odpalić przejazd, który sędziowie ocenili na 94,6 punktu. Jak zwykle pojawiły się najbardziej złożone kombinacje, rotacje w naturalną i oppo stronę, tona rowerowego stylu i nieprawdopodobna precyzja.