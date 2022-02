Red Bull Jump & Freeze: Te drużyny wylądują w zimnej wodzie!

Teraz zespoły muszą zbudować zaprojektowane przez siebie maszyny, którymi 26 lutego wskoczą do basenu z lodowatą wodą

Kapitanowie zakwalifikowanych ekip otrzymali już maile z potwierdzeniem awansu i informacjami organizacyjnymi oraz linkiem do kwestionariusza, który muszą wypełnić. Gdy to zrobią wystarczy, że zaplanują weekend w Białce Tatrzańskiej i zaczną budowę pojazdów oraz opracowywanie strojów i choreografii najlepszego show, jakie przyjdzie nam oglądać. Już nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć to na żywo.