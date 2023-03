Kamera na pokład! Jedziemy! Zobacz szalone ujęcia z Red Bull Jump & Freeze

Spartan Boys

wygrali pierwszy w Polsce turniej skoków do lodowatej wody. Przejazdy 41 teamów

oceniało Jury. Przede wszystkim liczyły się: show, jaki ekipy zgotowały publiczności oraz skok, który oddawały do śnieżnego basenu. Startując jedni tańczyli, inni odgrywali scenki. Skacząc jedni przelatywali długie metry, inni spadali z progu. Elementem wspólnym była niesamowita kreatywność, bez której żadna z drużyn nie mogła nawet marzyć o występie w najbardziej szalonym morsowaniu tej zimy. No i finał też był dla wszystkich taki sam. To

, któremu możemy przyjrzeć się z bliska dzięki kamerom zamontowanym na pojazdach i trzymanych w rękach uczestników. Zobacz video i poczuj ten klimat. Brrrr!